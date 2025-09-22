Cik izmaksāja ģerboņi?

Atbildes uz mūsu jautājumiem sniedza Tukuma novada pašvaldības Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja Ingrīda Smuškova.
Viņa informēja, ka ģerboņu un karogu izmaksas laika posmā no 2023. gada decembra līdz 2025. gada jūlijam bijušas 9 999 EUR, jeb 833,25 EUR par vienu ģerboni. Jaunie simboli tiks izmantoti atbilstoši saistošajiem noteikumiem, piemēram, Dziesmu un deju svētku gājiens, kurā katra pašvaldība dodas noteiktā kārtībā, visbiežāk pagastu dalījumā, kuru priekšgalā tiek nests pagasta ģerbonis un/vai karogs, tādējādi piesakot sevi gājiena skatītājiem.”
