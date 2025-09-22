Lasītājs jautā Tukumā un novadā

Cik izmaksāja ģerboņi?

Saņēmām kāda lasītāja jautājumu: – Dzīvoju Kandavas pusē Cēres pagastā un vērojot apkārt notiekošo gribētu izteikt savu viedokli par naudas līdzekļu izlietojumu, manuprāt nepareizos virzienos. Par katra pagasta ģerboņu un pēc tam karogu izgatavošanu. Pirmām kārtām vēlētos uzzināt cik izmaksāja viena ģerboņa izgatavošana un tādi bija 12. Kas notiek ar tiem, kas vairs nav aktuāli – piemēram, Kandavas meža kuilis? Un vēl – kur to mēs izmantosim?  Manuprāt še naudas līdzekļi, šajos spiedīgajos apstākļos, kad visu laiku tiek domāts kā ietaupīt naudu, nebija nepieciešams. Meklē visādus ietaupīšanas veidus – slēdz un reformē mazās skolas, lai gan tas bieži vien nav labākais veids kā to izdarīt. Labi ja naudas ir vairāk – tas ir jādomā kā to tērēt… piemēram cilvēkiem invalīdiem, kuri nevar paši par sevi parūpēties – varēja tiem iepirkt higiēnas preces, jo tās tagad arī ir ļoti dārgas, un ir gadījumi, kad cilvēki tās nevar iegādāties. Kārtā ziņā, ir lietas kurām nauda būtu vairāk nepieciešama, nekā ģerboņu izgatavošana…

Atbildes uz mūsu jautājumiem sniedza Tukuma novada pašvaldības Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja Ingrīda Smuškova. 

Viņa informēja, ka ģerboņu un karogu izmaksas laika posmā no 2023. gada decembra līdz 2025. gada jūlijam bijušas 9 999 EUR, jeb 833,25 EUR par vienu ģerboni. Jaunie simboli tiks izmantoti atbilstoši saistošajiem noteikumiem, piemēram, Dziesmu un deju svētku gājiens, kurā katra pašvaldība dodas noteiktā kārtībā, visbiežāk pagastu dalījumā, kuru priekšgalā tiek nests pagasta ģerbonis un/vai karogs, tādējādi piesakot sevi gājiena skatītājiem.”

