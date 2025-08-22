Būs satiksmes ierobežojumi Kurzemes ielas pagalmos

Kā skaidroja pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Kalnozols, pirmajā etapā iecerēts paplašināt piebraucamo ceļu pie mājas Kurzemes ielā 2, lai tur varētu novietot vairāk automašīnu: “Tas nozīmē, ka būvdarbu laikā šajā vietā automašīnas nolikt nevarēs – ar to iedzīvotājiem šobrīd jārēķinās, un mēs arī viņus par to informēsim. Otrajā kārtā iecerēts pārbūvēt laukumu pie ēkas Kurzemes ielā 6.” Vaicāts, cik ilgu laiku varētu aizņemt darbi, A. Kalnozols skaidroja, ka šie darbi varētu aizņemt aptuveni divas nedēļas: “Pēc tam brauktuve būs ar šķembu segumu, jo asfaltēšanas darbi ieplānoti oktobra vidū.”
Nav vēl komentāru.