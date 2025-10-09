Atzīmējot Emīlam Dārziņam 150 – koncerts “Dimantos apslēptā sirds” Durbes pilī

Emīls Dārziņš dzīvoja neilgu mūžu un radīja nelielu skaitu opusu, tomēr katrs no tiem ir dziļi iesakņojies mūsu jūtu pasaulē. Daudzus no viņa skaņdarbiem mēs zinām no galvas, un tie joprojām uzrunā klausītājus ar savu emocionālo patiesumu.
Komponista 150. jubilejas gadam par godu dziedātāja Elīna Šimkus ierosināja programmu, kurā apvienotas visas Dārziņa solodziesmas. Tās papildina “Melanholiskā valša” pārlikums klavierēm un kordziesmas “Minjona” aranžējums, ko darinājis pianists un komponists Vestards Šimkus.
Koncertā piedalīsies operdziedātāja Elīna Šimkus, Latvijas Nacionālās operas solists Rihards Millers un Latvijas Nacionālās operas solistu koncertmeistare Ērika Millere. Programmas tekstus sagatavojis Orests Silabriedis.
Pēc koncerta Durbes pils apmeklētājiem būs iespēja pirmajiem apskatīt izstādi “Turpinājums”, kas iezīmē Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas svinības. Tāpat būs izdevība aplūkot pils vēsturisko interjeru un izstādi “Aija Mūrniece. Gadalaiki”.
Biļetes iespējams iegādāties tikai “Biļešu paradīze” kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv
