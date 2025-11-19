Atjaunos dabas takas un biotopus, tostarp Ķemeru nacionālajā parkā

Darbi notiks četros Latvijas nacionālajos parkos – Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos, dabas parkos “Ragakāpa”, “Pape” un dabas liegumos “Vecdaugava” un “Lubāna mitrājs”. Projekta mērķis ir stiprināt dabas aizsardzību un uzlabot bioloģisko daudzveidību Latvijas Natura 2000 teritorijās, nodrošinot tajās esošo vērtību ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību.
“Turpinot biotopu un dzīvotņu atjaunošanas darbus, mēs stiprinām Latvijas dabas bagātību un cilvēka saikni ar to. Mērķtiecīga un ilgtspējīga ekosistēmu apsaimniekošana ir ne vien ieguldījums dabas aizsardzībā, bet arī rūpes par nākamajām paaudzēm – lai mūsu pļavas, purvi, meži un ūdeņi arī turpmāk ir dzīvības, miera un iedvesmas avots. Savukārt atjaunotā tūrisma infrastruktūra dabas takās ļauj cilvēkiem piedzīvot dabu tuvāk – saudzīgi un ar cieņu, atgādinot, cik trausla un reizē dzīvotspējīga tā ir,” pauž pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Būtiskus atjaunošanas darbus piedzīvos populārākie dabas tūrisma galamērķi, tostarp, Ķemeru tīreļa laipa, Kaņiera niedrāju laipa, taku posmi Gaujas Nacionālajā parkā – Siguldā un pie Zvārtes ieža, Cēsu novadā.
“Laipas, taku posmi un citi koka infrastruktūras objekti ir izbūvēti pirms vairāk nekā 15 gadiem, tāpēc laikapstākļu un nolietojuma sekas ir redzamas. Atjaunošanas darbos izmantosim mūsdienīgus tehniskos risinājumus, kas ir noturīgāki arī lielas slodzes un mainīgos klimatiskajos apstākļos. Tiecamies, lai ikviens varētu droši un ērti apmeklēt mūsu dabas teritorijas,” papildina projekta vadītāja Inga Hoņavko.
Natura 2000 teritoriju tīkls Latvijā ir Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas daļa, kuras mērķis ir saglabāt savvaļas floru, faunu un biotopus. Projekta «Ieguldījums Natura 2000 Latvijā I» īstenošanas rezultātā labvēlīga ietekme sagaidāma 16 000 ha, no kuriem vismaz 4 900 ha veido tiešu ietekmi uz dažādām atjaunojamām ekosistēmām.
tak nebutu interesanti ja apkart butu vienveidiba dabas daudzveidiba muus priecee ne ne tikai skaistumu apjart.bet neaizmirstamas sajutas emocijas atputu un harmoniju ...biotopi
tak butu vienmuli ja apkart butu dabas vienveidiba daba priecee mus ar daudzveidibu ne ne tikai skaistumu apkart.bet neaizmirstamam sajutaam emocijaam atputu un harmoniju .ta ir daasna...biotopi purvi ar brinuskigu ainavu..smilgu oaradiizi..purva prieditem akaciem un dzervenu krellem fantassiski..bet purvos javeic ari atjaunisahas darbi..lai tie neaizaug..puemeram gravju padzilinasana..attirisana no liekajiem kokiem..musu dabas liegumi ir jasargaa..jo ta ir musu ainava un bagatiba..
varētu sakārtot taku uz melnezera avotiņu, simtiem cilvēku katru dienu iet, bet pēc ūdens tikt vairs nevar
tu peertikpakalja,neraksti manaa vaardaa.un ja tev vajag dzert,tad rij no pirmaas pelkes,saprati paviiaan.
Dab ir mūsu māte. Prieks par mūsu dabu.
Daba ir mūsu māte. Prieks par mūsu dabu.