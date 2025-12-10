Atbalstīti četri projekti Tukuma novadā

Ignitis Renewables grantu atbalsta programmas finansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā nozīmīgiem vietējo kopienu projektiem dažādās jomās, kas veicina ekonomisko un sociālo labklājību, stiprina sporta un kultūras daudzveidību, kā arī atbalsta vides aizsardzības, ekoloģijas un ilgtspējas risinājumus reģionā.
Tukuma novadā Ignitis Renewables finansējumu piešķirs četriem projektiem, kas vērsti uz infrastruktūras un vides labiekārtošanas uzlabošanu, kā arī iedzīvotāju labbūtības veicināšanu.
Finansējums tiks piešķirts Jaunmoku pils kultūrvēsturiskā kompleksa saglabāšanas un kultūras veicināšanai biedrība “Aleja”, kas saņems gandrīz 28 000 eiro interaktīvo soliņu izveidei Jaunmoku pils parkā. Projekts stiprinās kopienas saikni ar apkārtējo vidi un kultūras mantojumu, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu domāšanu un atbildīgu dabas resursu izmantošanu. “Tukuma golfa klubs” saņems 12 000 eiro robotizēta zāles pļāvēja iegādei ar autonomu saules enerģijas uzlādes staciju, nodrošinot resursu efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras uzturēšanu. Sieviešu tiesību biedrība “Tumes mežroze” saņems vairāk kā 6000 eiro aktivitātēm veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai, tostarp peldētapmācības nodrošināšanai dažādām vecuma grupām un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” saņems gandrīz 4 000 eiro meža kartes un digitālās kartes izstrādei, tādējādi paplašinot aktīvā dzīvesveida un sporta iespējas Tukuma novadā.
Latvijā šogad tika iesniegti 17 projektu pieteikumi, no kuriem deviņi saņems finansējumu 225 000 eiro apmērā, Lietuvā – 21 projekts, kuriem paredzēts novirzīt 448 000 eiro, bet Polijā no 29 pieteikumiem finansējumu saņems desmit projekti, kopējai atbalsta summai sasniedzot 200 000 eiro. Kopējā atbalsta summa Baltijas valstīs un Polijā pārsniedz 1 miljonu eiro.
Nav vēl komentāru.