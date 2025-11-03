Metālapstrādes un mašīnbūves nozare pielāgojas un atgūstas

Kopš 2023. gada nozarē novērota lejupslīde, ko izraisījusi gan Covid-19 ietekme, gan ģeopolitiskā nestabilitāte. Pieprasījuma kritums un stagnācija Eiropas tirgos, kā arī pieaugošā konkurence un cenu spiediens būtiski ietekmējuši uzņēmumu darbību. Tomēr daļa uzņēmumu spēj saglabāt ražošanas noslodzi un strādā ar stabilu pasūtījumu portfeli, apliecinot nozares pielāgošanās spēju.
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) vadītājs Toms Grīnfelds norāda, ka, neskatoties uz esošajiem izaicinājumiem, Latvijā šis sektors izceļas ar strukturālu izturību un spēju pielāgoties, kas rada pamatu optimistiskākām nākotnes attīstības prognozēm. Lielākā daļa uzņēmumu saglabā augstu konkurētspēju, nodrošina pilnu ražošanas jaudu un uztur stabilu pasūtījumu bāzi, kas apliecina nozares izturību un spēju pielāgoties tirgus izmaiņām.
No piebremzēšanas līdz jaunam uzrāvienam
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi pamatā ražo industriālās preces un komponentes citām nozarēm. Pēdējo divu desmitgažu laikā nozare uzrādījusi stabilu ilgtermiņa izaugsmi. Kā liecina LIAA dati, nozares apgrozījums no 385 miljoniem eiro 2000. gadā ir pieaudzis līdz 2,7 miljardiem eiro 2023. gadā. Eksporta apjomi šajā periodā kāpuši vairāk nekā septiņas reizes – no 272 miljoniem līdz 2,1 miljardam eiro un vairāk nekā 80 % no ražotās produkcijas tiek eksportēti uz aptuveni 100 pasaules valstīm, galvenokārt uz Eiropu.
Neskatoties uz ilgtermiņa pozitīvo trajektoriju, nozare pēdējos gados ārējo faktoru ietekmē (jau minētā pandēmija un ģeopolitiskā situācija) piedzīvojusi īslaicīgu izaugsmes tempu samazināšanos. Vienlaikus vairāki uzņēmumi turpina attīstību, investējot ražošanas jaudu modernizācijā, neraugoties uz izaicinājumiem.
Nozīmīgu lomu finansēšanā ieņem AS “Reģionālā investīciju banka” (RIB), kas stratēģiski atbalsta vietējos ražotājus – gan izaugsmes periodos, gan krīzēs. Banka fokusējas uz ilgtermiņa partnerību, virzot finansējumu ne tikai ikdienas vajadzību nodrošināšanai, bet arī uzņēmumu transformācijai un modernizācijai, tai skaitā inovācijām un eksporta attīstībai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta augstas pievienotās vērtības nozarēm, tostarp metālapstrādei, mašīnbūvei un zaļās enerģijas risinājumiem.
“RIB darbojas kā stabils atbalsta plecs uzņēmējiem – īpaši tajos brīžos, kad viņi sper nākamos soļus savā attīstībā. Mēs ticam Latvijas uzņēmēju potenciālam, un esam gatavi būt viņiem līdzās arī pārmaiņu un nenoteiktības apstākļos. Šāda konsekventa un mērķtiecīga pieeja ļauj uzņēmumiem ne tikai saglabāt konkurētspēju, bet arī stiprināt Latvijas ražošanas sektora lomu globālajā vērtību ķēdē,” uzsver RIB valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs.
Vairāk strādāt, vairāk ražot un vairāk pārdot
Nozares nākotnes potenciālu veido arī pieprasījums atjaunīgās enerģijas sektorā (piemēram, vēja un saules enerģijas parki) un aizsardzības industrijā – piemēram, “Patria” bruņutransportieru ražošana Valmierā, kur virsbūves detaļas tiek izgatavotas Latvijā.
Uzņēmums SIA “Rītausma Steel Construction”, viens no vadošajiem tērauda metālapstrādes uzņēmumiem Baltijā, neskatoties uz tirgus svārstībām, turpina paplašināt darbību un meklē jaunus eksporta virzienus. Uzņēmuma vadītājs Vadims Podgurskis norāda, ka izaugsmei nepieciešami ieguldījumi energoefektivitātē, tehnoloģijās un klientu bāzes paplašināšanā. Nozares konkurētspējas saglabāšanai būtiska ir arī investīciju pieejamība digitalizācijā, automatizācijā un robotizācijā, kas nodrošina efektivitāti un jaunu tirgu apguvi. Līdz ar to valsts atbalsts un banku iesaiste šajā procesā ir būtiska.
Uzņēmums vairāk nekā 10 gadu garumā sadarbojas ar RIB – saņemtais finansējums 2,7 miljonu eiro apmērā ietver gan apgrozāmo līdzekļu, gan investīciju finansējumu, kā arī līzingu, faktoringu un saistību refinansēšanu, nodrošinot elastīgu attīstību dažādos biznesa posmos.
Vienlīdz ar uzņēmuma modernizāciju, būtiski ir arī brīvi līdzekļi darbības paplašināšanai pāri robežām. 2023. gadā RIB piešķīra SIA “KnK Mefab” 200 000 EUR kredītlīniju, kas veicināja uzņēmuma attīstību un darbības pilnveidi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tas ir pilna cikla metālapstrādes uzņēmums, kas ražo augstas pievienotās vērtības metāla lokšņu izstrādājumus un sadarbojas ar vadošiem starptautiskiem partneriem.
Uzticams partneris ir drošs solis uz izaugsmi
RIB ir uzticams finanšu partneris ar 24 gadu pieredzi, kas nodrošina individuālu pieeju katram uzņēmējam, izdevīgus nosacījumus un ātru lēmumu pieņemšanu. Banka atbalsta vidējos un lielos Latvijas uzņēmumus, piedāvājot kreditēšanu, pilna spektra finanšu pakalpojumus un digitālus risinājumus ērtai ikdienas finanšu pārvaldībai.
RIB sadarbībā ar uzņēmumiem rada iespējas attīstībai, inovācijām un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajos tirgos.
RIB valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs norāda: “Mēs atbalstām uzņēmumus, kas domā ilgtermiņā, investē un pielāgojas pārmaiņām. Klientu uzticība un atkārtota izvēle sadarboties ar RIB apliecina mūsu lomu kā uzticamam finanšu partnerim.”
Ja Tavam uzņēmumam nepieciešams papildu finansējums attīstībai vai izaugsmes veicināšanai, aicinām pieteikties individuālai konsultācijai, zvanot pa tālruni 67830579.
