Laiks pieteikties finansējumam daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai

No bērnu laukumiem līdz autostāvvietām

Dažādi ēku un to pagalmu uzlabojumi ne tikai veido patīkamāku vidi iedzīvotājiem, bet arī palielina īpašuma vērtību un veicina ilgtspējīgu attīstību. Visbiežāk daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopienas izvēlas labiekārtot ietves, bruģēt celiņus, veidot viegli kopjamus apstādījumus, uzstādīt bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu u. c. Protams, atkarībā no katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju vajadzībām, pagalmos un piemājas teritorijās iespējams veikt arī plašākus darbus – piemēram, uzstādīt apgaismojumu, ierīkot autostāvvietas, izveidot iebraukšanas barjeras vai uzbūvēt jaunu žogu un automātiskos vārtus.

“Manas MĀJAS Tukums” palīdz saņemt pašvaldības līdzfinansējumu mājas un vides uzlabošanai

Tukuma novada pašvaldība piedāvā ievērojamu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, piešķirot līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Jārēķinās gan ar to, ka pieteikšanās katram atbalsta projektam un dokumentācijas sagatavošana var būt laikietilpīgs un sarežģīts process.

Lai būtiski atvieglotu iedzīvotāju dalību šādos līdzfinansējuma projektos, pārvaldnieks “Manas MĀJAS Tukums” saviem klientiem sniedz konsultācijas, organizē cenu aptaujas un iedzīvotāju balsojumus, izsludina nepieciešamo darbu iepirkuma konkursus, kā arī piesaista līdzfinansējumu un kārto visu nepieciešamo dokumentāciju.

Protams, īstenoto projektu mērogs un operativitāte ir atkarīgi gan no pašu iedzīvotāju iniciatīvas, gan arī no sadarbības ar mājas pārvaldnieku. Lai projekts tiktu īstenots, nepieciešams vismaz 50 + 1 % dzīvokļu īpašnieku atbalsts konkrētai iecerei. Tomēr tieši profesionāla projekta vadība ir izšķiroša, lai tas sekmīgi saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu un no ieceres kļūtu par realitāti.

„Mēs uz māju pārvaldīšanu raugāmies ar ilgtermiņa skatījumu – pārvaldnieka darbs nav tikai tehniska ēkas ikdienas uzturēšana, bet arī rūpes par vidi, kurā cilvēki dzīvo. Tāpēc aktīvi aicinām māju vecākos un pilnvarotos pārstāvjus pieteikties līdzfinansējuma projektiem. Ja nepieciešams atbalsts – mēs palīdzam ar projekta virzību, jo bieži vien, ja neiesaistās kāds aktīvists, projekts paliek tikai ieceres stadijā un netiek īstenots,” skaidro Alda Patersone, “Manas MĀJAS Tukums” māju pārvaldniece.

Līdzfinansējums līdz pat 80% apmērā

Kā veiksmīgas sadarbības piemēru var minēt vienu no “Mūsu MĀJAS Tukums” īstenotajiem līdzfinansējuma projektiem – slēdzamas atkritumu novietnes izbūvi, kas nodrošina sakārtotu pagalmu un uzlabo piemājas vidi kopumā. Šobrīd izstrādes procesā ir vēl vairāki līdzīgi projekti, jo to īstenošana ir laikietilpīga un prasa rūpīgu dokumentācijas sagatavošanu.

Pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, šādus projektus iespējams realizēt ar ievērojami mazākiem izdevumiem dzīvokļu īpašniekiem. Piemēram, Tukuma novada pašvaldība līdzfinansē 50 % no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām (bet ne vairāk kā 15 000 eiro), savukārt slēgtu atkritumu novietņu gadījumā – līdz pat 80 % no izmaksām (bet ne vairāk kā 5 000 eiro).

Ne tikai labiekārtošana – arī ēku energoefektivitātes uzlabojumi

Pašvaldības piedāvātie līdzfinansējuma projekti sniedz iespēju veikt būtiskus daudzdzīvokļu ēku tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabojumus, kas palīdz samazināt ekspluatācijas izdevumus apkures sezonā. Piemēram, pašvaldība līdzfinansē ēku tehnisko apsekošanu, kuras ietvaros profesionāls būvinženieris padziļināti izvērtē ēkas konstrukciju stāvokli, fiksē defektus un sniedz savu vērtējumu. Tas ļauj savlaicīgi novērst ēku trūkumus un jēgpilni plānot remontdarbus un to izmaksas, nepieļaujot, ka problēmas attīstās līdz avārijas stāvoklim.

Savukārt energoefektivitātes paaugstināšanai iespējams veikt ēkas energoefektivitātes sertifikāta novērtējumu, kas ļauj precīzi noteikt, kur rodas vislielākie siltuma zudumi – piemēram, nesiltināti bēniņi un pagrabi, nekvalitatīvi izbūvētas sienas vai citi siltumizolācijas trūkumi. Šis sertifikāts ir būtisks dokuments, kas kalpo kā pamats mājas renovācijai un siltuma zudumu novēršanai.

Gan pašvaldība, gan katrs iedzīvotājs ir ieinteresēts, lai piemājas teritorija būtu sakopta, vide – droša un patīkama, savukārt profesionāls pārvaldnieks aktīvi palīdz saviem klientiem izmantot pieejamos līdzfinansējuma projektus, nodrošinot īpašuma ilgtspēju un resursu efektīvu izmantošanu.

Šobrīd ir sākusies jaunā līdzfinansējuma projektu pieteikumu sezona, un iedzīvotājiem ir īstais brīdis, sadarbojoties ar pārvaldnieku, izvērtēt savas daudzdzīvokļu ēkas un tās apkārtējās teritorijas potenciālos uzlabojumus. Tas ļaus veikt nepieciešamos darbus ar zemākām izmaksām un vienlaikus paaugstināt sava īpašuma vērtību.

