Mūsdienās elektrību uztveram kā pašsaprotamu un par tās trūkumu iedomājamies tikai tad, kad tā pēkšņi pazūd. Šādos brīžos palīdz ģenerators – patstāvīgs enerģijas avots, kas var nodrošināt elektrību mājās, būvobjektos vai āra pasākumos. Taču ģeneratori nav vienādi: benzīna un dīzeļģeneratori atšķiras ar priekšrocībām un pielietojumu. Abi ražo elektrību, bet to darbība, izmaksas un izmantošanas mērķi būtiski atšķiras.
Kad pietiek ar benzīna ģeneratoru?
Benzīna ģeneratori ir ideāla izvēle situācijās, kad nepieciešams īslaicīgs vai neliels elektroenerģijas apjoms. Tie ir kompakti, viegli pārvietojami un ātri iedarbināmi, tāpēc lieliski noder gan mājsaimniecībām, gan nelieliem pasākumiem. Piemēram, ja plānojat dārza ballīti, kempingu vai nelielus remontdarbus, benzīna ģenerators būs pietiekams risinājums.
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas benzīna ģeneratorus, ir tas, ka sākotnējā cena ir zemāka un tie ir klusāki. Tie arī neprasa sarežģītu apkopi un daudz vairāk pieejami mazāka izmēra variantos. Šāda tipa ģeneratori parasti spēj darbināt apgaismojumu, televizoru, sūkņus vai elektriskos instrumentus ar pietiekamu jaudu. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka benzīna ģeneratori nav paredzēti ilgstošai, nepārtrauktai darbībai. Ja tos izmanto vairākas stundas dienā vai ik dienu, motora nolietojums un degvielas patēriņš ātri pieaug. Tie vislabāk darbojas kā īstermiņa risinājums, piemēram, elektrības pārrāvumu gadījumā vai sezonālai lietošanai, piemēram, vasarnīcā.
Kad izvēlēties dīzeļģeneratoru?
Ja nepieciešamās enerģijas vajadzības ir lielākas vai jānodrošina ilgstoša ierīču darbība, tad dīzeļģeneratori ir daudz uzticamāka un efektīvāka izvēle. Tie tiek izmantoti gan lielākos būvniecības objektos, ražotnēs un pat kā rezerves enerģijas avots slimnīcās vai biroju ēkās. Dīzeļdzinēji ir izturīgi un spēju darboties ilgāk bez pārtraukuma.
Salīdzinot ar benzīna ģeneratoriem, tie patērē mazāk degvielas pie ilgstošas slodzes, kas nozīmē zemākas izmaksas ilgtermiņā. Turklāt tie ir paredzēti darbam smagos apstākļos, piemēram, aukstumā vai putekļainā vidē. Šie ģeneratori arī bieži nodrošina lielāku jaudu, kas nepieciešama lielākiem instrumentiem, metināšanas iekārtām vai ūdens sūkņiem.
Kā ātri saprast, cik jaudīgs ģenerators tev vajadzīgs
- Uzraksti sarakstu ar visu, ko gribi darbināt vienlaikus. Piemēram: ledusskapis, dziļurbuma sūknis, katls, apgaismojums, klēpjdators.
- Pieraksti katras ierīces jaudu vatos (W). To atradīsi uz uzlīmes vai rokasgrāmatā. Atceries: 1 kW = 1000 W.
- Pievērs uzmanību starta strāvai (īpaši motoru ierīcēm). Ledusskapis, sūknis, kompresors startā var prasīt 2-3× vairāk nekā darbībā. Ja starta jauda nav norādīta, reizini ar 2,5.
- Pievieno 20-30% rezervi. Šī rezerve pasargā no pārslogojuma un ļauj pievienot vēl kādu ierīci.
Piemērs: privātmāja elektrības pārrāvuma laikā
- Ledusskapis: 150 W (starts ~400 W)
- Dziļurbuma sūknis: 800 W (starts ~2000 W)
- Gāzes katls ar cirkulācijas sūkni: 120 W
- Apgaismojums: 100 W
- Klēpjdators + lādētāji: 80 W
Pastāvīgā slodze: 150 + 800 + 120 + 100 + 80 = 1250 W. Visvairāk enerģijas nepieciešams: 2000 W (dziļurbuma sūknis).
Aprēķins: 1250 W + 2000 W = 3250 W. Rezerve 25% = 4060 W, tātad meklē ģeneratoru ap 4-4,5 kW.
Finansiālais un praktiskais salīdzinājums
Iedomājies, ka tev mājās pazūd elektrība, bet viss turpina strādāt. Ledusskapis auksts, apkure darbojas un vari uzlādēt datoru vai skatīties televizoru. Vai arī būvobjektā strādnieki var turpināt strādāt, un pasākums brīvā dabā skan līdz pēdējai dziesmai. Tieši to dod labs ģenerators.
Benzīna ģenerators ir viegls, ērti pārvietojams un gatavs darbam uzreiz. Ideāls variants neparedzamām situācijām un mazākiem darbiem. Dīzeļģenerators ir jaudīgs, ekonomisks un izturīgs. Tas dod drošību un stabilitāti, ja strāva vajadzīga regulāri.
Negribi riskēt ar izvēli? Ņem nomā un notestē reālajā dzīvē. Sapratīsi, cik jaudas patiešām vajag, un maksāsi tikai par lietošanu.
