Kā plānot apkures budžetu pirms apkures sezonas sākuma

Izvērtē iepriekšējo sezonu
Labs sākumpunkts budžeta plānošanai ir atskatīties uz pagājušo apkures sezonu. Apkopojot informāciju par iepriekšējo gadu izlietoto energoresursu daudzumu un samaksāto summu, iespējams iegūt skaidru priekšstatu par to, cik lieli izdevumi varētu būt šogad. Ja nekas būtiski mājsaimniecībā nav mainījies, piemēram, dzīvojamā platība, siltinājums vai apkures veids – šie dati kalpos kā vērtīgs atskaites punkts. Papildu uzmanība jāpievērš arī tam, vai pēdējā sezonā bijušas negaidītas izmaksas, piemēram, remontdarbi vai sistēmas bojājumi, un vai šādas situācijas iespējams novērst jau laikus.
Ņem vērā energoresursu cenas svārstības
Plānojot apkures budžetu, būtiski ņemt vērā, ka energoresursu cenas var mainīties. Gan gāze, gan apkures granulas, malka vai elektroenerģija ir pakļauti tirgus svārstībām. Lai sagatavotos iespējamam cenu pieaugumam, budžetā ieteicams ieplānot nelielu finanšu rezervi – aptuveni 10–15% no plānotajām apkures izmaksām. Tāpat ir vērts sekot līdzi piegādātāju piedāvājumiem un laikus izvēlēties izdevīgāko risinājumu – uzņēmumi piedāvā fiksētas cenas līgumus vai priekšapmaksas iespējas, kas ļauj prognozēt izdevumus precīzāk. Ne mazāk svarīgi ir arī laikus nodrošināties ar nepieciešamajiem resursiem, īpaši, ja tiek izmantota cietā kurināmā apkure – sezonas laikā cenas var būtiski pieaugt.
Apsver energoefektivitātes uzlabošanu
Budžeta plānošanā noder arī iespēja izvērtēt, kā ilgtermiņā samazināt apkures izmaksas, ieguldot mājokļa energoefektivitātē. Labākas siltumizolācijas, logu nomaiņa vai modernāka apkures sistēma sākotnēji prasa ieguldījumus, bet laika gaitā tie atmaksājas. Ja šādas investīcijas ir plānā, to izmaksas būtu vērts iekļaut budžetā kā atsevišķu pozīciju vai sadalīt pa mēnešiem. Dažkārt šādus uzlabojumus iespējams īstenot arī ar valsts vai pašvaldību līdzfinansējumu, tāpēc ir vērts sekot līdzi pieejamajām atbalsta programmām.
Gudri un laikus plānojot apkures izdevumus, iespējams ne tikai izvairīties no negaidītiem tēriņiem, bet arī uzlabot mājokļa komfortu un energoefektivitāti. Lai arī laikapstākļus paredzēt nevaram, finanšu sagatavošanās ļauj drošāk sagaidīt auksto sezonu un justies pārliecinātāk par savu mājsaimniecības budžetu.
Nav vēl komentāru.