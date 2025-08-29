Drošība sākas ar pareizām ziemas riepām: Kā izvēlēties labākās?

Galvenie faktori, kam pievērst uzmanību, izvēloties ziemas riepas
- Braukšanas apstākļi un ieradumi. Vai pārvietojies pārsvarā pa pilsētu, vai bieži dodies ārpus tās? Pilsētas braucieniem piemērotākas būs frikcijas riepas. Tās ir klusākas, ērtākas un ekonomiskākas. Ja bieži jābrauc pa lauku ceļiem, radžotas riepas sniegs papildu saķeri uz ledus;
- Riepu protektora raksts. Simetrisks protektors ir piemērots mierīgai, ikdienas braukšanai, savukārt asimetrisks vai virzienraksts nodrošina labāku ūdens un sniega novadi, kā arī stabilāku vadāmību lielākos ātrumos vai sarežģītākos apstākļos;
- Riepas vecums un kvalitāte. Ja izvēlaties lietotas riepas, obligāti pārbaudiet ražošanas gadu. Pat ja protektors ir labs, riepa, kas vecāka par 5–6 gadiem, var būt zaudējusi elastību un drošības īpašības;
- Degvielas patēriņa un trokšņu rādītāji. Modernajām riepām ir energoefektivitātes marķējums – tas palīdz izvēlēties riepas, kas gan labi turas uz ceļa, gan nepatērē lieku degvielu un nerada pārmērīgu troksni.
- Zīmola uzticamība un garantija. Ieguldījums pazīstamā ražotājā (piemēram, Michelin, Nokian, Continental, Goodyear) nozīmē arī uzticamu kvalitāti, pārbaudītu drošību un bieži vien – garantiju.
Kvalitatīvas ziemas riepas nodrošina īsāku bremzēšanas ceļu uz sniega un ledus, kā arī labāku vadāmību ekstremālos apstākļos. Izvēloties kvalitāti, būtiski samazināsiet avāriju risku.
Neatliec riepu iegādi uz pēdējo brīdi – izvēlies laicīgi!
Lai arī riepu maiņa vēl var kādu brīdi pagaidīt, jāņem vērā, ka, tuvojoties sezonai, riepu izvēle ir plašāka, cenas – labākas un riepu servisos nav garu rindu.
Ja meklējat labas ziemas riepas savam auto, ieskatieties servisa MMK Riepas piedāvājumā. Izvēlei ne tikai plašs riepu klāsts, bet arī riepu montāža un riepu balansēšana. Riepu serviss “MMK Riepas” palīdzēs Jūsu auto sagatavot jaunajai sezonai. Uzziniet vairāk www.mmkriepas.lv.
