Ar dziesmu apkārt pasaulei

Anna Dribas – šarmantā dziedātāja, šoreiz iepriecinās klausītājus ar jaunajām un jau iemīļotajām dziesmām. Agris Ričs – dziedātājs, kurš valdzina ar savu romu smeldzīgu balsi, neatstās jūsu sirdis vienaldzīgus.
Deju grupa “Just dance” un viņas horeogrāfe Julianna Maske-Rožkova un Jana Lagzdiņa aizvedīs jūs deju ritmos! Tiekamies koncertos un mēs apceļosim gandrīz visu pasauli kopā ar dziesmu! 28.11 – Jēkabpilī, 29.11 – Tukumā!
Līdzīgi raksti
-
Pītie grozi – dabiskums, sirsnība un estētika katrā detaļā
-
Metālapstrādes un mašīnbūves nozare pielāgojas un atgūstas
-
Ko darīt, ja kāds atgriežas pie vielām pēc ārstēšanās – un kā nesabrukt līdzās
-
“Tavi draugi” un “Latvijas Pasts” uzsāk adījumu akciju Ukrainas karavīru atbalstam
-
Ēnu dejas un raganu noslēpumi: Helovīns Tukuma novadā
Nav vēl komentāru.