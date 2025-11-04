Dzīvesziņa Reklāmraksti

Ar dziesmu apkārt pasaulei

Aicinām uz koncertiem! Jūs gaida koncertprogramma kur mēs brauksim apkārt pasaulei un jūs dzirdēsiet kubiešu, arābu, spāņu, itāļu, latviešu, romu, meksikāņu, portugāļu dziesmas un citas smukas kompozīcijas. 

ntz.lv 04.11.2025 0

Anna Dribas – šarmantā dziedātāja, šoreiz iepriecinās klausītājus ar jaunajām un jau iemīļotajām dziesmām. Agris Ričs – dziedātājs, kurš valdzina ar savu romu smeldzīgu balsi, neatstās jūsu sirdis vienaldzīgus.

Deju grupa “Just dance” un viņas horeogrāfe Julianna Maske-Rožkova un Jana Lagzdiņa aizvedīs jūs deju ritmos! Tiekamies koncertos un mēs apceļosim gandrīz visu pasauli kopā ar dziesmu! 28.11 – Jēkabpilī, 29.11 – Tukumā!

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti