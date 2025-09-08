Par to, kas paliek aiz kadra…

Tieši tā var nosaukt daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un abās šajās jomās pēc normatīvajiem aktiem ir daudz zināmā, bet faktiski un dzīvē – vēl vairāk nezināmā. Nu, pasakiet, vai katrs dzīvokļa īpašnieks zina, kur līdz pēdējam centam tiek izlietota viņa samaksāta apsaimniekošanas nauda? Vai kāds ir pavaicājis, kādus obligātos darbus apsaimniekotājs ir veicis un kad? Un ko secinājis? Vai vismaz ir informējis dzīvokļu īpašniekus par to, kas mājai visvairāk nepieciešams un kur ir lielākās problēmas? Un, pats galvenais, vai kāds zina, kādas iekārtas viņa mājā atrodas, kurš par tām atbild, cik tās tērē elektrību un kā tiek veikti aprēķini?
Par to, ka mēs par savu māju zinām ļoti maz, nācās pārliecināties šīs dienas laikrakstā aprakstītajā Parādes ielas 3. mana antenas (torņa vai kā citādi) gadījumā. Iedomājieties, situāciju: cilvēki skatās televīziju, lieto internetu un viņiem pat prātā nevar ienākt doma, ka 18 metru augstas iekārtas uz viņu mājas jumta visdrīzāk ir uzliktas nelikumīgi.
Sakari, apraide, internets – tās taču valsts drošībai svarīgas lietas. Tāpēc arī likumā uzskaitīti daudzi šis jomas pārraudzītāji – gan Satiksmes ministrija, gan Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Valsts akciju sabiedrība «Elektroniskie sakari»… Visi kaut ko pārbauda, saskaņo un reglamentē, bet nevienam pat nav ienācis prātā noskaidrot, kam šāda iekārta pieder, vai tā ir oficiāli nodota ekspluatācijā un vai ir izpildītas saistības pret iedzīvotājiem. Citos gadījumos bez šādiem dokumentiem uzņēmējs nespētu saņemt atļauju vai licenci, bet laikam jau te var iemācīties darboties ēnas pusē… Starp citu, vēl šovasar valsts policija bija aizturējusi darboni, kas 400 mājsaimniecībām bija nodrošinājis iespēju skatīties aizliegtos Krievijas TV kanālus. Un ir vēl līdzīgi stāsti, kā ar “slepeniem kodiņiem” skatīties televīziju – protams, ne jau bez maksas.
Un tas arī šajā situācijā liek aizdomāties – ja reiz ir tik vienkārši uzlikt šādu iekārtu uz tik milzīgas ēkas pašā mikrorajona centrā, un 20 gadus nevienam pat nerodas jautājumi, vai kāds vispār zina, kas no šī torņa tika raidīts?! Un vai kāds ir pārbaudījis šādus un līdzīgus torņus un antenas, kas ir uz māju jumtiem ne tikai pilsētā, bet arī pagastos?! Ir, protams, labi visiem klāstīt, cik daudz māju no pašvaldības iedzīvotāji ir pārņēmuši, bet – vai kāds iedzīvotājiem pateica, ar kādu “bagāžu”?! Diemžēl – ne.
Un te nonākam arī līdz apsaimniekotājiem, kam savulaik pašvaldība uzticēja visu ko saskaņot. Pieļauju, – ja šobrīd nebūtu spēkā norma, ka tikai kopīpašnieki var izlemt, par ko un kam maksāt, apsaimniekotājs šos ”bezsaimnieka” antenas noņemšanas un sabojātā jumta labošanas 12 000 eiro vērtās izmaksas izdalītu uz 70 dzīvokļiem, un iedzīvotāji rēķinu samaksātu, ne aci nemirkšķinot…
Neslēpsim, pārsteidz arī būvvaldes secinājums – ja reiz vainīgo, kas objektu nav saskaņojis, atrast nevar, tad jāķeras klāt tam, kas vieglāk sasniedzams – iedzīvotājiem, jo tie noteikti no saviem mājokļiem nekur neaizmuks… Turklāt Civillikuma izpratnē viņi bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tāpēc ”jānes” arī pienākumi… Par to, ka iekārtas lietotāji nav maksājuši ne santīma – ja ar to saprotam labumu baudīšanu, neviens pat nebija painteresējies…
Ļoti ceram, ka atbildību tomēr uzņemsies tie, kas arī ir atbildīgi par notikušo. To, ka tie nav šīs mājas iedzīvotāji, – tas tā kā būtu skaidrs…
