Kad nelaime nenāk brēkdama

Ļoti īsā laika periodā mūs pārsteidz vairāki traģiski stāsti – par pusaudzēm, kas Rīgā gājušas bojā, pakļūstot zem vilciena, par narkotiku pārdozēšanas rezultātā bojā gājušu jaunu sievieti Kuldīgā un nu nelaime arī mūsu novadā – iereibis motociklists, vizinot savu nepilngadīgo bērnu, avarē, kā rezultātā bērns zaudē dzīvību un arī pats braucējs gūst smagas traumas. Nu kam vēl jānotiek, lai cilvēki kļūtu uzmanīgāki, saprātīgāki, iemācītos novērtēt dzīvības cenu!? Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem…
Jau palasot komentārus aiz informācijas par traģisko notikumu mūsu novadā, sākas, manuprāt, pat nepiedodama filozofēšana par to, ka 0,95 promiles jau gan nekāds reibums neesot… Nu gluži tāpat kā tad, kad apsprieda pasākumus, kā ierobežot alkohola patēriņu valstī. Kādus tik domu graudus nevarēja rast gan sociālajos tīklos, gan citās vietnēs par to, ka nabaga dzērājiņi vakaros nevarēs nopirkt veselīgo grādīgo šņabīti un tāpēc dzers veselībai kaitīgos odekolonus vai meklēs tā saucamās točkas, kuras nu zels un plauks. Aizbildinājumus, kā neierobežot, attaisnot dzeršanu jau var atrast dažnedažādus, bet neviens nekur nav rakstījis par to, kā jūtas pats avārijas izraisītājs, kā pašam pēc tam iespējams sadzīvot ar notikušo… Arī lasot citas policijas sniegtās ziņas redzam, ka dzērājšoferi itin bieži sastopami uz mūsu novada un arī Latvijas ceļiem, ka mēs, piemēram, vedot bērnus automašīnās vai tikai braucot paši vien, nevaram būt droši, ka nenotiks sadursme ar kādu neadekvātu, piedzērušu stūrētāju. Vēl ļaunāk, ja ikdienā mūsu redzeslokā ir cilvēki par kuriem zinām, ka tie lieto alkoholu vai arī narkotiskās vielas un… brauc ar mašīnu… Tādējādi apzināti tiekam apdraudēti gan paši, gan arī citi līdzcilvēki.
Varbūt tomēr būtu jāsaņemas arī mums pašiem un jābrīdina bezatbildīgie un pārgalvīgie, striktāk jāattur no braukšanas ar mašīnu, neraugoties uz to, ka vainīgais aizrādījumu varētu ņemt ļaunā, ka kaimiņu attiecības pasliktināsies? Runājot par tuviniekiem, iespējams, jārīkojas viltīgāk – braucamrīka atslēgas paslēpjot iespējami tālu?…
Šai tēmai veltītas arī vairākas sociālo kampaņu reklāmas, ko bieži vien atskaņo dažādu svētku laikā vai kad tikai gaidāma kāda lielāka svinēšana. Bet, kā redzams, dzērājšoferus joprojām uz ceļiem varam satikt ikdienas…l
Tāpēc, manuprāt, gana labs ir valdības lēmums paaugstināt akcīzes nodokli gan tabakas izstrādājumiem ar nākamā gada janvāri, gan stiprajam alkoholam nākamā gada martā, bet 2028. gadā visi alkoholiskie dzērieni kļūs vēl par 10% dārgāki. Jāteic, ka, salīdzinot ar valstīm, kuras gadījies apmeklēt, mums alkohols patiešām ir gana lēts un gana pieejams…
Bet no paaugstinātā akcīzes nodokļa iegūtie līdzekļi varētu būt labs papildinājums budžetā, lai, piemēram, gūtu papildu līdzekļus dažādu kaitīgu ieradumu, atkarību ierobežošanai, ārstēšanai un, kas jo svarīgāk, – profilaksei. Tādējādi tas būtu gan reāls atbalsts atkarīgo ģimenēm, gan atgūts darba sēks, gan dzīvei atgriezts cilvēks. Un mazāk būt arī jādzird bažas par to, ka, nedod Dievs, atkarīgo dēļ jāpiedzīvo traģiski negadījumi sadzīvē, uz ceļiem gan pilsētās, gan laukos. Dzīvības cena ir pārāk augsta, lai pret to attiektos vieglprātīgi.
nu gaužām švaki autorei ar to citzemju apmeklējumu, un jā, ka tai anekdotē- mammu vai tētis mazāk dzers,ja šņabis dārgāks taps, nē dēliņ-tu mazāk ēdīsi
P.S. pirms paklausīgi valdošās kliķes stabulē pūst atbalstot nodokļu pacelšanu,varbūt sākt rīkoties un pieprasīt atbildēt par esošā budžeta līdzekļu izsaimniekošanu
propogandas avīze velk knapi elpu....noteikti nodokļi jāceļ ,tad saimnieks atmetīs kādu naudiņu