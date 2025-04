Ceļš sabrūk visu acu priekšā…

Tā par tikai pirms gada iegūto melno segumu uz ceļa, ko jaunsātnieki uzskata par savu, saka šī pagasta iedzīvotāji. Pērngad piepildījās viņu gaidas, ka beidzot kāds pildīs solījumu un novada centru savienos arī ar šo pagastu. Bet jau tagad labi redzams, ka vairākās vietās ceļa virskārtā ir bojājumi, kas, ja netiks laboti, gluži kā caurums zobā, paliks tikai lielāki. Iedzīvotāji stāsta, ka vienudien viss ceļš bijis noklāts ar dubļiem, iespējams, no mežistrādes vai lauku darbiem. Citudien, visdrīzāk no Veismaņu karjera, tikuši vesti dolomīta kluči, bet vēl citā dienā braukušas vēl kādas smagās automašīnas. Diemžēl smagā tehnika pat ausu neceļot par izliktajiem ierobežojumiem – visdrīzāk, uzņēmēji samaksā sodu un brauc atkal. Un katrai mašīnai jau klāt policistu nepieliks, – arī to iedzīvotāji labi saprot, līdz ar to arī šai problēmai neredz risinājumu.

No vienas puses – ir pavasaris, ir lauku un citi darbi, un uzņēmējiem jāstrādā, bet no otras pusēs – tālākā realitāte ir paredzama un nav jaunsātniekiem labvēlīga – pēc pāris sezonām melnais segums būs pagalam, un ceļš būs tāds pats kā agrāk – vienās bedrēs. Tikmēr karjeri būs izstrādāti, saules parki ierīkoti un kāds būs nopelnījis lielo naudu un tādus Jaunsātus jau sen būs aizmirsis. Bet vai tā šeit nopelnītā nauda nodokļu veidā nonāks Tukuma novada pašvaldībā? Jā, ja darbinieki būs deklarēti Tukuma novadā, bet ja nē, – tad to kā algā samaksāto ienākuma nodokli saņems kāda cita novada vai pilsētas budžets.

Visa šī situācija liek uzdot jautājumu: ja reiz jau iepriekš bija labi zināms, ka šis ceļš ved gar plašām karjeru teritorijām Tumē un Jaunsātos, un, kā tagad redzams, arī Pūrē; ja labi zināms, ka abpus lielceļam ir lauksaimniecības zemes un vietām arī mežs, ja jau tobrīd bija plānota Baltijā lielākā saules parka ierīkošana, un jebkādi darbi šajās teritorijās ir saistīti ar svarā smagu tehniku, – vai daudz pareizāk nebūtu bijis pieņemt lēmumu un šo ceļu noklāt ar kārtīgu asfaltu?! Tad noteikti nebūtu uztraukuma par to, ka katrs grants vedējs, kombains vai cits smagais transports ir teju vai šī ceļa un iedzīvotāju ienaidnieks, kā tas ir tagad…

Starp citu, līdzīga situācija jau novadā ir bijusi – piemēram, ceļš no Tukuma uz Smārdi, kur – no vienas puses – dubultās virsmas segums tika ierīkots un nauda tika iztērēta, bet cik reižu jau tas labots?! Un cik izmaksās solītais tā remonts nākamajā gadā?! Tas, ka melnais segums piesaista vairāk braucēju, ir fakts, un to apliecina kā Jaunsātu, tā Smārdes ceļš, taču vienlaikus tas piesaista arī smago transportu, savukārt tam, kā reiz, ne vienmēr šāds segums ir domāts.

Te jāpiekrīt iedzīvotājiem, kas uzskata, – ja pašvaldība pati aktīvāk neiesaistīsies un ar uzņēmējiem par visu šo nerunās, problēmas līdz ar būvdarbu sezonas sākšanos tikai augs augumā…