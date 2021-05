Izmaiņas autotransporta kustībā, ņemot vērā pārtrauktās klātienes mācības Kandavas novadā

Maršruta nosaukums Reisi, kas netiks izpildīti

Nr.5741 Kandava–Sabile–Matkule · Autobuss, kas no pieturas Matkule darbadienās izbrauc plkst.7.10. · Autobuss, kas no pieturas Kandava pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās izbrauc plkst.14.30. · Autobuss, kas no pieturas Kandava ceturtdienās izbrauc plkst.15.30.

Nr.5183 Kandava–Griepciems–Līgciems–Kandava · Autobuss, kas no pieturas Kandava darbadienās izbrauc plkst.6.38 un 14.30.

Nr.5184 Kandava–Zemīte · Autobuss, kas no pieturas Kandava darbadienās izbrauc plkst.7.00 un no pieturas Zemīte – plkst.7.25. · Autobuss, kas no pieturas Kandava darbadienās izbrauc plkst.14.30. · Autobuss, kas no pieturas Zemīte pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās izbrauc plkst.15.10, bet piektdienās – plkst.15.03.

Nr.5299 Tukums–Sāti–Zemīte · Autobuss, kas no Tukuma autoostas pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās izbrauc plkst.7.40 un no pieturas Zemīte – plkst.8.15.

Nr.5740 Kandava–Vāne–Koguļi · Autobuss, kas no pieturas Koguļi darbadienās izbrauc plkst.6.50 un no pieturas Kandava – plkst.14.30.

Nr.5544 Kandava–Cēre · Autobuss, kas no pieturas Kandava pirmdienās izbrauc plkst.12.50 un no pieturas Cēre – plkst.13.12. · Autobuss, kas no pieturas Kandava piektdienās izbrauc plkst.8.10 un no pieturas Cēre – plkst.8.32.