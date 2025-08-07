Vīrieti tiesās par slepkavību un līķa apgānīšanu – sadedzināšanu mežā Tukuma novadā

Slepkavība notika šogad naktī no 15. aprīļa uz 16. aprīli kādā dzīvojamā mājā Jūrmalā, kur apsūdzētais īslaicīgi uzturējās pie cietušā, jo veica mājoklī remontdarbus. Izmantojot lūku, apsūdzētais caur bēniņiem iekļuva mājas daļā, kurā dzīvoja nogalinātais vīrietis, kurš tobrīd sēdēja krēslā. Paņēmis no kumodes nazi, apsūdzētais tīši izdarīja kopumā vismaz desmit dūrienus cietušā ķermenī – krūškurvja, kakla, galvas un kreisās plaukstas apvidū, tādējādi nodarot smagus, dzīvībai bīstamu miesas bojājumus, kas izraisīja vīrieša nāvi.
Tiesu medicīniskās ekspertīzes atzinums liecina, ka cietušā nāve iestājās tajā pašā naktī no durti griezta krūškurvja ievainojuma. Tas radīja mīksto audu, kreisās plaušas un aortas bojājumus, kas sarežģījās ar iekšējo un ārējo asiņošanu, nevienmērīgu caurasiņošanu ar mazasinību nierēs, plaušās, perēkļainu plaušu emfizēmu un parciālu tūsku, kā arī galvas smadzeņu tūsku.
Lai slēptu izdarīto slepkavību, apsūdzētais ietina līķi palagos un segās un ar automašīnu nogādāja to mežā Tukuma novadā, kur to aplēja ar šķiltavu degšķidrumu un tīši aizdedzināja, tādējādi izdarot mirušās personas līķa apgānīšanu.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
