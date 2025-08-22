Kriminālziņas

Tukumā no dīķa izcelts bojāgājušais

Kā informē Valsts policija, 21. augustā saņemta informācija, ka Tukumā, Revolūcijas ielā, Pauzera pļavu ūdenskrātuvē atrasts vīrieša līķis. Valsts policijā šobrīd par notikušo ir uzsākts kriminālprocess. Tiek skaidroti precīzi notikušā apstākļi un vīrieša identitāte.

Jāpiebilst, ka kopumā vakar Zemgalē Valsts ugunsdzēsība sun glābšanas  dienestam bija trīs līdzīgi izsaukumi. Pusdeviņos no rīta VUGD saņēma izsaukumu uz Bauskas novada Iecavas pagastu, īsi pēc pusdivpadsmitiem pēcpusdienā uz Revolūcijas ielu Tukumā, savukārt, pirms deviņiem vakarā uz Jelgavas novada Cenu pagastu, kur ugunsdzēsēji glābēji no dīķiem izcēla kopumā trīs bojāgājušus cilvēkus, kurus nodeva Valsts policijas amatpersonām.

19 komentāri

  1. Vizma 22.08.2025

    Vai tas bija Andris? Grikis?

      1. Es. 22.08.2025

        Tas,ka viņš var paiet,tas tiesa,bet apvainot cilvēku slepkavūbā-nav prāta darbs
        Jums ir 100%pierādījumu???

    2. Zine 22.08.2025

      Jā. Viņu nogalināja tas invalīds ratiņkrēslā - čančiņs un vēl divi, kas palīdzēja to visu izdarīt.

      2. Es 22.08.2025

        čaņčiņš??? jūs ko!!! izlamāt kartīgi jā ... nejau nogalināt

  2. Zita 22.08.2025

    ko tu te murgo.Tas čaņčiņš pats invalīds ratiņkrēslā,ko viņš var nosist...

    1. Zine 22.08.2025

      Laikam neesat redzējusi pie rimi kā viņš stāv kājās un iet pakaļ visiem, kas atsaka alus pudeli.

      1. Renārs S. 22.08.2025

        Ej izgulies un nedzer vairāk!Baumu tante!

        1. Zine 22.08.2025

          Paklau, ja neko nezini un tikai tagad izlasi šis ziņas un sēžot dīvānā gudri runā, labāk paklusē. Neko nezini, bet gudri runāt gan gribas.

      2. Inguna 22.08.2025

        Tā runā Tukumā sen, ka tas ratiņkrēslā staigājot. Bet pati neesmu redzējusi.

  3. Zita 22.08.2025

    piekrītu,lkm sadzērusies te murgo kko

  4. Taisna tiesa 22.08.2025

    varētu tam kas ratiņkrēslā vilciens pārbraukt pāri vai ari baļķvedējs izlaist caur apakšu..

    1. Adrians 22.08.2025

      Jāuzstaisa Diss tam invalīdam

    2. Es 22.08.2025

      ar tādiem vēlējumiem - vilciens pāri !!!
      Dievs nau mazais bērns
      un teikšu tā - lielākais Slepkava Tukuma ar ratiņkrēslu! uzmanaties - jūs nogalinās mūsu Čaņčiņš ... šausmas

  5. Zita 22.08.2025

    tev par tādiem vārdiem pārbrauks pāri

    1. Taisna tiesa 22.08.2025

      aizej iedod viņam 1 eiro aliņam

  6. Adrians 22.08.2025

    Pirmais kritušais Tk Hooligān bandā
    Press F

  7. Mizla 22.08.2025

    Pilnìgi, poh, griķi tur citi lìdzìgi mèsli, viens bomzis mazàk, dabìgà atlase, visus tos parazìtus vienà dìķi, bet tukssa vietà jau nepaliek, nàk vietà mèsli.

