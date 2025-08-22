Jāpiebilst, ka kopumā vakar Zemgalē Valsts ugunsdzēsība sun glābšanas dienestam bija trīs līdzīgi izsaukumi. Pusdeviņos no rīta VUGD saņēma izsaukumu uz Bauskas novada Iecavas pagastu, īsi pēc pusdivpadsmitiem pēcpusdienā uz Revolūcijas ielu Tukumā, savukārt, pirms deviņiem vakarā uz Jelgavas novada Cenu pagastu, kur ugunsdzēsēji glābēji no dīķiem izcēla kopumā trīs bojāgājušus cilvēkus, kurus nodeva Valsts policijas amatpersonām.
Tukumā no dīķa izcelts bojāgājušais
Kā informē Valsts policija, 21. augustā saņemta informācija, ka Tukumā, Revolūcijas ielā, Pauzera pļavu ūdenskrātuvē atrasts vīrieša līķis. Valsts policijā šobrīd par notikušo ir uzsākts kriminālprocess. Tiek skaidroti precīzi notikušā apstākļi un vīrieša identitāte.
19 komentāri
Vai tas bija Andris? Grikis?
Jā ☹️
Tas,ka viņš var paiet,tas tiesa,bet apvainot cilvēku slepkavūbā-nav prāta darbs
Jums ir 100%pierādījumu???
Jā. Viņu nogalināja tas invalīds ratiņkrēslā - čančiņs un vēl divi, kas palīdzēja to visu izdarīt.
Avots - Tici man?
čaņčiņš??? jūs ko!!! izlamāt kartīgi jā ... nejau nogalināt
ko tu te murgo.Tas čaņčiņš pats invalīds ratiņkrēslā,ko viņš var nosist...
Laikam neesat redzējusi pie rimi kā viņš stāv kājās un iet pakaļ visiem, kas atsaka alus pudeli.
Ej izgulies un nedzer vairāk!Baumu tante!
Paklau, ja neko nezini un tikai tagad izlasi šis ziņas un sēžot dīvānā gudri runā, labāk paklusē. Neko nezini, bet gudri runāt gan gribas.
Tā runā Tukumā sen, ka tas ratiņkrēslā staigājot. Bet pati neesmu redzējusi.
piekrītu,lkm sadzērusies te murgo kko
varētu tam kas ratiņkrēslā vilciens pārbraukt pāri vai ari baļķvedējs izlaist caur apakšu..
Jāuzstaisa Diss tam invalīdam
ar tādiem vēlējumiem - vilciens pāri !!!
Dievs nau mazais bērns
un teikšu tā - lielākais Slepkava Tukuma ar ratiņkrēslu! uzmanaties - jūs nogalinās mūsu Čaņčiņš ... šausmas
tev par tādiem vārdiem pārbrauks pāri
aizej iedod viņam 1 eiro aliņam
Pirmais kritušais Tk Hooligān bandā
Press F
Pilnìgi, poh, griķi tur citi lìdzìgi mèsli, viens bomzis mazàk, dabìgà atlase, visus tos parazìtus vienà dìķi, bet tukssa vietà jau nepaliek, nàk vietà mèsli.