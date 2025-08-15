Tā piemēram, 13. augustā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Smārdes pagastā kāds vīrietis konstatējis – viņa privātīpašumā no saimniecības ēkām nozagti divi krūmgrieži un seši motorzāģi. Kopumā zādzības dēļ nodarīti vairāk kā 1700 eiro lieli materiālie zaudējumi. Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Šajā dienā bijis vēl viens identisks gadījums un arī – Smārdes pagastā, kur kāda sieviete konstatējusi, ka nenoskaidrotas personas no viņas privātīpašuma nozagušas zāles pļāvēju, kā arī bojājušas videokameras kabeli. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Tukuma apkārtnē zog instrumentus
Pēdējo nedēļu laikā notikušas vairākas zādzības Tukuma apkārtnē. Pamatā tiek zagta dārza tehnika un citi instrumenti, kas atrodas saimniecības ēkās.
