Traģiski beidzas vizināšanās reibumā

Rezultātā vīrietis netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā dēļ apgāzās. Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla pasažieris. Fiziski cieta arī motocikla vadītājs. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi.
6 komentāri
0.95 alkohola klātbūtne izelpā pieaugušam vīrietim nav alkohola reibums un cēloniskā sakarā ar negadījumu,bet gan pārgalvība un iespējams iemaņu trūkums.Nevajag skaļiem virsrakstiem visur alkoholu vainot
tik tik daudz pietika lai kļūtu pārgalvīgs un zaudētu tā jau mazās iemaņas.
Alkohols noteikti palīdz vadīt motociklu un visās dzīves situācijās.
Ja tev šķiet, ka 0,95 promiles ir maz, tad gan jau esi viens no tiem "īpašajiem" cilvēkiem kurus alkohols neņem un uzskati, ka ir oky izraut pāris aliņus un braukt.
+ Tu noteikti uzskati, kā vadīt motociklu ir tieši tas pats, kas auto.
Dēļ tādiem cilvēkiem, kā tu, arī cieš cilvēki kuri spēj ievērot noteikumus un neuzskata sevi par visu vareniem ar izcilām iemaņām alkohola reibumā.
pilnigi piekritu!!!
un šogad Tukuma ļoti daudz pargalvigo brauceju kuri skaidra neredz ne zimes ne linijas, a vakaros Tukums parveršas par sacikšu pilsetu, liels atrums, skaļa muzika.
policijai deretu uztaisit reidus pa Tukumu piektdien-sestdien no 23:00-4:00 daudzi paliktu bez tiesibam un numurzimem.
Reibums ir reibums un arī 0,9 ir alkohola tietošana un pie stūres ir neattaisnojama.