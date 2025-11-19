Svētkos novadā degusi pirts un automašīna

Otrdien, 18. novembrī 4.17 saņemts izsaukums uz Tukuma novada Engures pagastu, kur dega vienstāva pirts 55 m² platībā. Notikuma vietā strādā Engures, Smārdes, Lapmežciema brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Plkst. 6.46 degšana likvidēta.
Īsi pēc četriem pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tukuma novada Degoles pagastu, kur dega vieglā automašīna 6 m² platībā. Pēc aptuveni pusstundas darbs notikuma vietā noslēdzās.
Vairāk par notikumiem garajās svētku brīvdienās – 21. novembra laikrakstā.
