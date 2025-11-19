FOTO: Engures BUB

Kriminālziņas

Svētkos novadā degusi pirts un automašīna

Aizvadītajās diennaktīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona pārvalde saņēma 27 izsaukumus – četrus uz ugunsgrēka dzēšanu un 16 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.

ntz.lv 19.11.2025 0

Otrdien, 18. novembrī  4.17 saņemts izsaukums uz Tukuma novada Engures pagastu, kur dega vienstāva pirts 55 m² platībā. Notikuma vietā strādā Engures, Smārdes, Lapmežciema brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Plkst. 6.46 degšana likvidēta.

Īsi pēc četriem pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tukuma novada Degoles pagastu, kur dega vieglā automašīna 6 m² platībā. Pēc aptuveni pusstundas darbs notikuma vietā noslēdzās.

 

Vairāk par notikumiem garajās svētku brīvdienās – 21. novembra laikrakstā.

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti