Negadījumā uz šosejas zaudēta dzīvība
Šodien, 28. augustā Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukuma novadā, Tumes pagastā uz autoceļa «A10» noticis ceļu satiksmes negadījums. Sākotnējā informācija liecina, ka sadursme notikusi starp trim automašīnām – diviem vieglajiem transportlīdzekļiem un vienu kravas transportlīdzekli. Negadījumā cieta vieglās automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Otras vieglās automašīnas vadītāja notikuma vietā zaudēja dzīvību. Operatīvie dienesti turpina skaidrot negadījuma apstākļus.
