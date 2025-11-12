Lielā ielā Tukumā – bojāgājušais

Konstatēts arī tas, ka ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks. Pats ugunsgrēks likvidēts ap 7.35
Šorīt, 12. novembra agrā rītā autovadītājus pārsteidza slēgtā satiksme uz Lielās ielas Tukumā. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap 5.55 saņemts izsaukums Tukumā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 46 m² platībā, kā arī blakus esošās ēkas loga rāmis 1m² platībā.
diez kurā mājā
Izsaku līdzjūtību....