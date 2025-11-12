Kriminālziņas

Lielā ielā Tukumā – bojāgājušais

Šorīt, 12. novembra agrā rītā autovadītājus pārsteidza slēgtā satiksme uz Lielās ielas Tukumā. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap 5.55 saņemts izsaukums Tukumā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 46 m² platībā, kā arī blakus esošās ēkas loga rāmis 1m² platībā.

Konstatēts arī tas, ka ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks. Pats ugunsgrēks  likvidēts ap  7.35

 

