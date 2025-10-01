Kurzemē izplatās sintētiskās narkotikas

Aizvadītajā nedēļā, 24. septembrī, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju no Kuldīgas slimnīcas, ka slimnīcā nogādāta 21 gadus jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskām vielām. Sākotnējā informācija liecina, ka divas sievietes lietojušas narkotiskās vielas, vienai no viņām kļuvis slikti, tāpēc izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki un sieviete bezsamaņas stāvoklī nogādāta medicīnas iestādē. Otras sievietes dzīvībai un veselībai briesmas nedraud. Sieviete, kura nogādāta medicīnas iestādē, iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā par apreibinošo vielu lietošanu.
Valsts policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs, norāda Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļā. Zīmīgi arī, ka bieži vien “melnajā” tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti. Atgādinām, ka ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē), vai arī rakstot uz e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.
