Ziemas naktis atgriežas Rīga ZOO!

Darba laiks Ziemas naktīs Ziemas Naktis Rīga ZOO notiks no 19. decembra līdz 18. janvārim. Šajā periodā kases būs atvērtas no plkst. 10.00 līdz 20.00, bet zoodārza teritorija – līdz plkst. 21.00. Iekštelpu ekspozīcijas atvērtas no plkst. 11.00 līdz 20.30. Svētku dienās – 24. un 31. decembrī, – Ziemas Naktis nenorisināsies – kases šajās dienās strādās līdz plkst. 14.00, teritorija atvērta līdz 15.00. Savukārt 2026. gada 1. janvārī kases būs atvērtas no plkst. 13.00 līdz 20.00, teritorija līdz 21.00, bet iekštelpu ekspozīcijas – no plkst. 13.00 līdz 20.30.
Vakariņas dzīvniekiem Vai zināji, ka ziemeļbriežiem iecienītas vakariņas ir ķērpji? Ziemas Nakšu laikā katru dienu norisināsies dzīvnieku barošanas demonstrācijas. Katru pēcpusdienu pulksten 15.00 barība tiek ievietota lapgriežskudru ekspozīcijā un tad tās visu nakti cītīgi pie mielasta strādā. Plkst. 18.00 žirafes Čaks un Vakilija saņems savu vakariņu tiesu, savukārt 18.15 Patagonijas maras tiks pie saviem vakara gardumiem. Pulksten 18.30 vakariņas saņems gan kaķu lemuri, gan pie gardās un vērtīgās ķērpju porcijas tiks ziemeļbriežu saime, lai tiem būtu spēks un izturība Latvijas bērniem izvadāt Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas.
Atgādinām, ka zooloģiskā dārza dzīvniekus apmeklētāji barot nedrīkst. Šis darbs lai paliek darbinieku ziņā, jo tieši dzīvnieku kopēji vislabāk zina, kas tieši dzīvniekam nepieciešams un kā to pareizi piedāvāt.
Iekštelpu ekspozīcijas – silta pietura ziemas vakarā
Lai vakars būtu silts un patīkams, aicinām iegriezties zoodārza iekštelpu ekspozīcijās. Ielūkojies flamingu mājā vai Lauku sētā. Noteikti iegriezies Osteostāstos, kur satiksi gan nīlzirgu dāmas Funti un Gusti, gan varēsi izpētīt atjaunoto skeletu ekspozīciju un aplūkot lauvas mēles 3D izlējumu. Piestāj Zinarium – iemēģini digitālās spēles, atpūties sēžammaisos vai vēro, kā rosās pērtiķi geldi kalimiko, sliņķi un bruņneši. Dodoties cauri Savannai, noteikti apciemo žirafes Čaku un Vakiliju un nokāp arī uz Žirafu mājas pirmo stāvu, lai tiešām novērtētu viņu iespaidīgo augumu. Un, protams, nepaej garām Tropu mājai, kur valda mūžīgā vasara un eksotisks karstums, un var izjust īstu tropu atmosfēru pat ziemas vidū.
Rīga ZOO aicina baudīt Ziemas Naktis – vakarus, kuros daba atklājas citā ritmā un zoodārzs piedzīvo pavisam citu noskaņu.
Nav vēl komentāru.