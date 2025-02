Ūdeņiem draudzīga saimniekošana – apgūstama tiešsaistē

Pašlaik kursā pieejamas trīs apakšprogrammas – lauksaimniecība, mežsaimniecība un akvakultūra. Plānots, ka ceturtā apakšprogramma – notekūdeņu apsaimniekošana – būs pieejama šī gada pavasarī.

Minētās mācību programmas pieejamas www.llkc.lv sadaļā Tālmācība.

Tālākizglītības kursu izstrādājuši Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti sadarbībā ar projekta ekspertiem no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), Valsts zinātniskā institūta “BIOR”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), biedrības “Baltijas Krasti”, biedrības “Baltijas Vides Forums”, nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” un citām organizācijām.

Jānis Šīre, projekta LIFE GoodWater IP vadītājs, LVĢMC: “Šāda kursa izveide ir būtisks solis Latvijas ūdeņu kvalitātes uzlabošanā. Apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajiem ieteikumiem, kurss sniedz lauksaimniecības, mežsaimniecības, akvakultūras un notekūdeņu apsaimniekošanas nozaru speciālistiem nepieciešamās kompetences, lai izprastu un efektīvi iesaistītos ūdens piesārņojuma problēmu risināšanā.”

Kaspars Žūriņš, LLKC Starptautiskās sadarbības un saimniecisko resursu direktors: “Lauksaimniecības produkcijas ražošanā ūdens ir viens no nozīmīgākajiem resursiem. Projekta LIFE GoodWater IP ietvarā LLKC speciālisti ir izstrādājuši tālmācības programmu par virszemes ūdens resursu apsaimniekošanu. Ceram, ka šis materiāls būs palīgs tiem lauksaimniekiem, kuri interesējas un meklē jaunas zināšanas par virszemes ūdens resursu pārvaldību un apsaimniekošanu.”

Katrā no kursa moduļiem apgūstamas zināšanas par virszemes ūdeņu resursiem un saimniekošanas praksēm, kas ļauj samazināt uz tiem radīto slodzi. Mācības vairo arī izpratni par Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķiem, nosacījumiem un nepieciešamību, kā arī dažādiem atbalsta pasākumiem ūdeņiem draudzīgākai saimniekošanai. Katrā modulī pieejamas dažādu nozaru ekspertu veidotas lekcijas, kuras apgūt var sev ērtā un izdevīgā laikā un formātā – video vai lekcijas prezentācijas failā. Katras lekcijas noslēgumā interesenti aicināti izpildīt pašpārbaudes testu. Sekmīgi to nokārtojot, ir iespēja saņemt apliecinājumu par mācību moduļa apguvi. Apliecinājumu par lauksaimniecības apakšprogrammas apguvi var iesniegt Lauku atbalsta dienestā. Papildu kursam “Virszemes ūdens resursi un to ilgtspējīga apsaimniekošana”, platformā pieejami arī citi kursi, piemēram, bioloģiskajā lauksaimniecībā, augu aizsardzībā, biškopībā.

Zināšanas pareizu ūdeņu apsaimniekošanu ir ļoti būtiskas, jo Latvijas virszemes ūdeņi ir sliktākā stāvoklī nekā vidēji Eiropā. Labu ūdeņu ekoloģisko kvalitāti sasniedz vien ⅓ daļa Latvijas upju un ezeru (2024, LVĢMC, Pārskats par virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli 2023.gadā). Šo statistiku veido dažādu ietekmju kopums: notece no lauksaimniecības un meža zemēm, augu barības vielu (slāpekļa un fosfora savienojumu) ieplūde no notekūdeņiem, kā arī dažādi upju pārveidojumi, kas apgrūtina vai pārtrauc to plūdumu.

Uzziņa. LIFE GoodWater IP mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens ekoloģisko kvalitāti riska ūdensobjektos, īstenojot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus. Projekta aktivitātes tiek ieviestas sešās Latvijas upēs – Aģē, Mergupē, Aucē, Slocenē, Zaņā un Ēdā, kā arī trīs ezeros – Saukas ezerā, Lubānā un Papes ezerā. Līdztekus projektā liela uzmanība tiek pievērsta arī sabiedrības izglītošanai, informēšanai un zināšanu paaugstināšanai par virszemes ūdens resursiem. Plašāka informācija par aktuālo projekta mājaslapā.