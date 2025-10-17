Tukuma novads dzīvā rudens ritmā!

DEJA | “Apskāviens” – Deju studija “Demo”
Maza zēna ceļojums uz Burvju kalnu dejas izrādē pārvērtīsies par sirsnīgu atklāsmi – apskāviens būs spēka, miera un siltuma avots. Dejas, kustības un mūzika atklās stāstu caur jaunāko deju grupu un solo priekšnesumu horeogrāfijām. Skatītāji varēs izjust dziļu emocionālo enerģiju un ļauties dejas spēkam no sirds uz sirdi. Koncerts sola gan jaunības dzirksti, gan īsti aizkustinošus mirkļus. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 17.10.2025 plkst. 11:00 un 13:30. Ieejas maksa: 5 EUR, grupu atlaide, pērkot 20 biļetes – 4 EUR (1 personai). Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
RADOŠĀS DARBNĪCAS | Pērļu medības pieaugušajiem
Radošā pēcpusdiena, kurā būs iespējams iepazīt sevi un izzināt domu spēku, novērtēt labos vārdus un savu radošo potenciālu. “Pērļu medības” iedvesmos būt klātesošam un ļauties atklājumiem, ko piedāvās nodarbību vadītāja Ramona Meistere. Tā būs iespēja apvienot meditāciju, radošumu un izaugsmi vienā pieredzē. Norises vieta: Irlavas kultūras nams, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 17.10.2025 plkst. 17:00. Dalības maksa: ieeja par ziedojumiem. Vairāk informācijas: 26176893
KONCERTS | Emīlam Dārziņam 150 – “Dimantos apslēptā sirds”
Solo dziesmu programma kopā ar klavieru un kordziesmu aranžējumiem. Elīna Šimkus un Rihards Millers kopā ar pianisti Ēriku Milleri radīs unikālu skanējumu, kas apvienos maigumu, jūsmu, nostalģiju un drāmu. Emīls Dārziņš caur mūziku ļauj ielūkoties cilvēka dvēseles dziļumos un izjust emocionālo spēku. Koncerts piedāvās neaizmirstamu muzikālu ceļojumu, kas pieskarsies sirdij un prātam. Norises vieta: Durbes pils, M. Parka iela 7, Tukums. Norises laiks: 17.10.2025 plkst. 18:00. biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumamuzejs.lv/durbespils
TEĀTRIS | “Krauze pret Krauzi”
Sarunu šovs ar humoru, sirsnību un muzikāliem priekšnesumiem piedāvās neparedzamus mirkļus un īpašus viesus. Brāļi Krauzes kopā ar aktieri Andri Buli radīs vakaru, kurā humors satiksies ar nostalģiju un cilvēcību. Kristapa Krievkalna muzikālā apvienība papildinās atmosfēru ar melodiskām niansēm, padarot vakaru par unikālu pieredzi. Norises vieta: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 18.10.2025 plkst. 18:00. Biļetes nopērkamas bezrindas.lv. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
MŪZIKA | Imanta Kalniņa dziesmu stāsts “Viņi dejoja vienu vasaru”
Muzikāls ceļojums cauri laikiem – no bohēmiskās brīvības līdz mūsdienu haosa ritmiem. Stāsts par pirmajiem skūpstiem, pēdējiem tramvajiem un mīlestību – neveiklu, kaislīgu un patiesu. Dziesmu stāsts Tukumā piedāvās vieglu ironiju, sirsnību un skaņas, kas paliks atmiņā un iedvesmos. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 18.10.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
BALLE | Rudens ražas balle Jaunpilī
Ražas balle aicinās nosvinēt labības un rudens velšu novākšanu kopā ar mūziku un dejām. Grupas “Brīvdiena” priekšnesumi piepildīs vakaru ar enerģiju un prieku, radot neaizmirstamu kopā būšanas pieredzi. Balles atmosfēra ļaus atslēgties no ikdienas un iedziļināties rudens burvībā. Norises vieta: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 18.10.2025 plkst. 22:00. Ieejas maksa: 10 EUR. Lai rezervētu galdiņu, lūgums zvanīt. Vairāk informācijas: 28717075, www.jaunpilspils.lv
GARDĒŽIEM | Piekrastes brančs restorānā “Bermudas”
Branča piedāvājums apvienos ēdienus un uzkodas dažādām gaumēm, papildinot baudījumu ar kafiju, ūdeni, morsu un dzirkstošiem burbuļiem. Tā būs iespēja relaksēties, uzlādēt enerģiju un izbaudīt gastronomisku pieredzi kopā ar draugiem vai ģimeni. Norises vieta: Zivju restorāns “Bermudas”, “Jūrnieki”, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 19.10.2025 plkst. 12:00. Vairāk informācijas: 20063225, www.bermudas.lv
TEĀTRIS | “Glābjas, kas var…”
Komiski absurdās situācijās un draugu blēdības rada haosu, kurā jāatrod izeja no nejaušiem pavērsieniem. Izrāde būs stāsts par taksometra šoferi, kas dzīvo divas paralēlas dzīves, kas piedāvās smieklus, intrigas un neparedzamus pavērsienus. Izrāde ļaus aizmirst ikdienas rūpes un izbaudīt spriedzi līdz pēdējai minūtei. Norises vieta: Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 19.10.2025 plkst. 15:00. Vairāk informācijas: 63182040
Tukuma novads aicina atklāt sajūtas un mirkļus, kas paliks atmiņā!
Plašāks pasākumu saraksts, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama mājas lapā www.visittukums.lv
Nav vēl komentāru.