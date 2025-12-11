Trešā Advente Tukuma novadā

TEĀTRIS | “Rūķu stāsti”
Ziemassvētku izrāde “Rūķu stāsti” pārvērtīs Tukuma pilsētas Kultūras namu par brīnumu pilnu pasaku pasauli, kur mazie aktieri atklās siltas un jautras ziemas piedzīvojumu ainas. Skatītāji varēs iegrimt bērnišķīgā dzirkstē un radošā priekā, vērojot rūķu piedzīvojumus. Uz skatuves valdīs sirsnīga svētku sajūta, kas ļaus izbaudīt kopā būšanu ģimenes lokā. Izrāde solās kļūt par priecīgu un sirsnīgu notikumu visai ģimenei. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 12.12.2025 plkst. 10:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
SINHRONITĀTE | Maģija ar Danu Voļevahu
Piektdienas vakara pasākums “Sinhronitātes” Durbes pilī piedāvās iedvesmojošu ceļojumu, kurā tiks atklātas laika mistērijas, enerģijas plānošanas noslēpumi un sinhronitātes mākslā. Klausītāji varēs iegrimt pārdomās un sajust radošu iedvesmu, kurā vēsture saplūdīs ar tagadni. Dana Voļevaha vadībā vakars kļūs par neaizmirstamu pieredzi ar maģiskām atklāsmēm. Norises vieta: Durbes pils, M. Parka iela 7, Tukums. Norises laiks: 12.12.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 20503600 vai 26305946, www.tukukmamuzejs.lv
IZRĀDE BĒRNIEM | “Dāvanu prieks”
Muzikālā izrāde “Dāvanu prieks” piektdienas vakarā Lapmežciemā ļaus atklāt, kā notiek gatavošanās svētkiem – no dāvanu saiņošanas līdz piparkūku cepšanai un sniegavīru veidošanai. Skatītāji piedzīvos brīnumus, kad sniegavīrs Olafs atdzīvosies. Tas būs stāsts par rūķu sapņiem, draudzību un kopā būšanu radīs siltu un priecīgu svētku sajūtu. Norises vieta: Lapmežciema tautas nams, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 12.12.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 29348883
TEĀTRIS | “Glābjas kas var…”
Izrāde piektdienas vakarā Kandavā stāstīs par Džonu, kurš dzīvo divas paralēlas dzīves, un, kad viņa rūpīgi veidotā pasaule sāks brukt, notiks virkne komisku pārpratumu un melošanas tīklošanas. Skatītāji varēs izbaudīt spilgtu komēdiju, kurā dubultās dzīves trakums un cilvēku centieni glābt neglābjamo sajauksies. Režisora Valda Pavlovska iestudējums sola daudz smieklu un intrigu. Norises vieta: Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 12.12.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 25771108
TIRGUS | Mazo ražotāju tirdziņš
Mazo ražotāju tirdziņš sestdien Tukumā piedāvās gardumus, dāvanas un amatnieku darinājumus, kā arī pirtslietas, radot siltu un svētku noskaņās piepildītu iepirkšanās pieredzi. Apmeklētāji varēs iepazīt vietējo ražotāju radošos darbus un iegādāties īpašas dāvanas saviem mīļajiem. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 13.12.2025 plkst. 10:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28311557
LITERATŪRA | Annas Jurševicas autorstunda
Autorstundā tiks prezentēta dzejas izlase “Laiks iegraužas tevī”, piedāvājot iegrimt smalkos un pārdomās raisošos dzejas tēlos. Anna Jurševica dalīsies savā pieredzē un iedvesmā, radot siltu un saprotošu literāru atmosfēru. Pasākums sestdienas vidū solās kļūt par emocionāli piesātinātu un iedvesmojošu literāru pieredzi. Norises vieta: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums. Norises laiks: 13.12.2025 plkst. 12:00. Ieejas maksa: bez maksas. Vairāk informācijas: 63182156
IZRĀDE BĒRNIEM | “Cimdiņa Ziemassvētki”
Irlavas kultūras nama bērnu amatiermākslas kolektīvi sniegs muzikālu Ziemassvētku izrādi, kurā bērni varēs piedalīties radošās aktivitātēs un spēlēs. Rūķi ienesīs svētku burvību un jautrību, veidojot neaizmirstamu pieredzi visai ģimenei. Pasākums solās kļūt par priecīgu un radošu svētku brīdi. Norises vieta: Irlavas kultūras nams, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 13.12.2025 plkst. 15:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28668486
TIRGUS | Dāvanu tirdziņš Kandavā
Sestdienas pēcpusdienā Kandavas vecpilsētā norisināsies dāvanu tirdziņš “Ziemassvētki Rūķu ciemā”, kas arī piedāvās iegādāties svētku dāvanas un izbaudīt patīkamu svētku atmosfēru. Apmeklētāji varēs iegrimt gaisotnē, kur prieks un svētku noskaņa saplūdīs kopā ar vietējo ražotāju darbiem. Norises vieta: Kandavas Promenāde, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 13.12.2025 plkst. 16:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 25771108
MŪZIKA | “Tik balti kā Ziemassvētki” Šlokenbekā
Adventes koncerts Šlokenbekas muižā piepildīs sestdienas vakaru ar svētku noskaņu, skanot gan latviešu, gan pasaules skaistākajām melodijām. Skatuvi piepildīs bērnu vokālais ansamblis “Dūkurīši”, sieviešu koris “Noktirne” un jauktais koris “Dzintara balsis”, radot īpašu muzikālo pieredzi. Klausītāji varēs izjust maigu, gaišu un mierpilnu Ziemassvētku noskaņu. Norises vieta: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 13.12.2025 plkst. 17:00. Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 29904147
MŪZIKA | Ziemassvētku noskaņu koncerts baznīcā
Viena no spilgtākajām latviešu jaunās paaudzēs mūziķēm Aleksandra Špicberga aicinās sestdienas vakarā uz siltu un sirsnīgu koncertu Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīcā, kur skanēs melodijas no dažādiem gadsimtiem un žanriem. Klausītāji varēs izbaudīt tradicionālos korāļus un dziesmas kopā ar Jāni Almani-Palmbahu, zēnu vokālo grupu “Puikas” un džeza ērģelnieku Atis Andersonu. Koncerts radīs gaišu, svētku noskaņu visai ģimenei. Norises vieta: Tukums Sv. Trīsvienības luterāņu baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Norises laiks: 13.12.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 20221951
BĒRNIEM | “Rūķīša dāvaniņa”
Pasākums Tumes kultūras namā svētdienas rītā pārvērtīsies par jautru piedzīvojumu, kad bērni dosies meklēt pazudušo dāvaniņu. Dienu krāsos rotaļas, spēles un sportiskas aktivitātes, savukārt radošās darbnīcas ļaus izpaust fantāziju. Siltumu papildinās gardā tējiņa un cepumiņu baudīšana, radot īstu svētku prieku. Norises vieta: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 11:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 26332401
MŪZIKA | Jauktas koris “Gavile” Adventes koncertā baznīcā
Jauktais koris “Gavile” 3. Adventē radīs pacilājošu un mierpilnu muzikālo brīdi Sv. Trīsvienības baznīcā Tukumā. Diriģentes Ketrīnas Grīgas vadībā un koncertmeistares Karlīnes Baltiņas pavadījumā skanēs melodijas, kas ienesīs baznīcā gaišu Ziemassvētku sajūtu. Koncerts solās kļūt par sirsnīgu un svētku piepildītu pieredzi. Norises vieta: Tukums Sv. Trīsvienības luterāņu baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 11:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637
BĒRNIEM | Batutu parks Tukumā
Lielākais batutu parks Latvijā svētdien pārvērtīs Tukuma Sporta halli par krāsainu un jautru piedzīvojumu pasauli. Bērni un ģimenes varēs rāpties, šļūkt, lēkt un piedalīties krāsainās aktivitātēs, tostarp veidot Iglu cietokšņus un piedalīties lielo bumbu ballītē. Papildus prieku radīs īpašie viesi – mikīpele Mikijs, Soniks, Bings un gigantiskie transformeri. Norises vieta: Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7, Tukums. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 11:00. Ieejas maksa: 5 EUR/stundā. Vairāk informācijas: 27122112
MŪZIKA | Vokālās grupa “Cantabile” un “Vocalica” koncerts “Deus ibi est”
Vokālā grupa “Cantabile” aicinās svētdien uz sirsnīgu koncertu Kandavas ev. lut. baznīcā kopā ar Jaunpils vokālo grupu “Vocalica”. Skanēs gan garīgā mūzika, gan Ziemassvētku melodijas, radot mierpilnu un siltu atmosfēru. Koncerts solās kļūt par harmonisku un svētku noskaņām piepildītu mirkli ģimenes un draugu lokā. Norises vieta: Kandavas luterāņu baznīca, Baznīcas iela 5, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 11:30. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 22316912
ĢIMENEI | Ziemassvētki ģimenei Džūkstē
Šī būs sirsnīga un priecīga satikšanās ģimenēm. Apmeklētāji varēs iepazīt un izbaudīt mājražotāju darinājumus, piedalīties radošās darbnīcās un vērot bērnu izrādi “Ziemassvētku brīnums”. Īpašu sajūtu radīs Ziemassvētku vecīša ierašanās, kas priecēs gan mazus, gan lielus. Norises vieta: Džūkstes kultūras nams, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 27231136
MŪZIKA | Ziemassvētku sajūtu koncerts Jaunpilī
Koncerts ļaus baudīt Jaunpils pašdarbnieku un amatiermākslas grupu priekšnesumus dziesmās, dejās un radošos iestudējumos. Skatuvi piepildīs gan tradicionālas, gan mūsdienīgas Ziemassvētku melodijas, izceļot vietējos talantus. Valdīs silta, ģimeniska atmosfēra, kas ļaus izjust svētku brīnumu kopā ar tuvajiem. Norises vieta: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 26101458
DEJA | “Lustes ziemdancis”
Koncerts “Lustes Ziemdancis” būs mazie ziemas deju svētki, jo TDK “Luste” dejotāji demonstrēs savu meistarību un dejotprieku. Katra deja izskanēs kā pirmais sniegs – gaiša, tīra un priecīga. Skatuvi piepildīs siltums un mājīgums, radot svētku prieku visiem skatītājiem. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 14:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637
MŪZIKA | Ziemassvētku koncerts “Viens mirklis ir visas mūžības vērts” Lestenē
Svētdienas pēcpusdienā kantrimūzikas grupa “Sestā Jūdze” piedāvās sirsnīgu Ziemassvētku dziesmu programmu Lestenes baznīcā, kas ļaus baudīt akustisku un dvēselisku pieredzi. Koncertā valdīs cerība un ticība gaišākai rītdienai, radot īpašu svētku noskaņu. Apmeklētāji varēs iegrimt melodijās un Ziemassvētku brīnuma sajūtā. Šis dēvējams par neierastu pasākumu, jo kantrimūziķu uzstāšanās baznīcā ir neparasts notikums. Norises vieta: Lestenes luterāņu baznīca, Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 14.12.2025 plkst. 15:00. Vairāk informācijas: 25455928
Trešā advente Tukuma novadā atnesīs patiesu Ziemassvētku brīnumu un siltumu visai ģimenei!
Plašāks pasākumu saraksts, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama mājas lapā www.visittukums.lv
