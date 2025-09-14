Sveiciens Tēvu dienā!

Tā, no 11.00 Engures pludmalē (lietus gadījumā – stadionā) būs, piemēram, sievu nešana, citas stafetes un tradicionālais tēvus un dēlu futbola mačs.
Tukumā no 11.00 līdz 15.00 ikviens aicināts piedalīties Tēva diens svinībās pie Melnezera kopā ar visu ģimeni. Būs trīs lielie izaicinājumi – Meža trase – 10 kontrolpunkti ar dažādiem uzdevumiem, fotoorientēšanās «Izskrien mežu» un velo fotoorientēšanās «Atrodi mani». Reģistrācija no 10.45 līdz 13.00. Dalībniekiem tiks izsniegtas kartes un fotogrāfijas ar norādēm. Galvenā balva – brauciens ar militāro motorlaivu pa Sekļa ezeru, bet katras grupas 5 komandas iegūs gardas dāvanu kartes picērijā. Visas dienas garumā būs mobilā kāpšanas siena, virvju trase, lielās koka spēles, jautrās stafetes, mobilā dabas klase, radošā darbnīca bērniem un piepūšamā atrakciju trase. Uz skatuves par jautru noskaņu rūpēsies DJ Sandijs, mazos viesus izklaidēs Smaidu darbnīcas tēli, bet gardumus piedāvās «Purva varde».
Ieeja pasākumā bez maksas.
Arī Lestenē no 12.00 pie tautas nama būs Tēva dienai veltītas sportiskas aktivitātes kopā ar tēviem, vectēviem, brāļiem un onkuļiem.
Džūkstē, Pasaku muzejā 13.00 būs pasākums visai ģimenei «Tēva diena». Orientēšanās sacensības un radošās darbnīcas tēviem ar bērniem, kur nepieciešams tēva padoms, prasmes, iemaņas un gudrība. Dalība: 3 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bezmaksas. Informācija: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv.
Smārdē būs Tēva dienas stafetes, izaicinājumi tikai tētiem, radošas darbnīcas bērniem un foto stūrītis atmiņām. Mammas, vecmammas un krustmātes arī, protams, var nākt. Norises vieta – Smārdes kopienas centrs Smārdes stacijā. Sākums – pulksten 14.00.
Lai visiem jauka teeva diena.