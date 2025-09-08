Šonedēļ svin Nacionālā Mākslas muzeja 120. dzimšanas dienu

Ceturtdien, 11. septembrī, plkst. 11.00 programmas “Senioru rīti muzejā” ietvaros notiks tikšanās ar izstādes “Jaunais mākslas templis” kuratori Dr. art. Baibu Vanagu. Pasākuma laikā interesenti uzzinās vairāk par Rīgas pilsētas mākslas muzeja ēkas tapšanu, Vilhelmu Neimani, kolekciju veidošanas procesu un izstāžu darbību 20. gadsimta sākumā. Baiba Vanaga aicinās ielūkoties arī Vilhelma Neimaņa radītajās muzeja ēkas projekta un interjera elementu skicēs, arhīva fotogrāfijās un krājumam iegādātajos mākslas darbos.
Dalības maksa: ieejas biļete izstādē. Gada biļetes īpašniekiem ieeja ir bez maksas
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Piektdien, 12. septembrī, plkst. 18.00 izstādē tiek rīkota “Vakara saruna: Mākslas muzejs. Vēsture un mūsdienu perspektīvas”, kurā par muzeja lomu un tās pārmaiņām dažādos vēstures periodos spriedīs LNMM direktore Māra Lāce, LNMM izstāžu kuratore, mākslas vēsturniece Dr. art. Baiba Vanaga un LNMM Ārzemju mākslas departamenta vadītājas vietniece Vita Birzaka. Saruna rosinās ielūkoties muzeja pirmsākumos, izzinot tā attīstību un nozīmi agrīnā darbības posmā, ko nosacīti varam saukt par “Neimaņa laiku” muzejā. Tikšanās gaitā kopā mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem, kā, mainoties paradigmai, pagātnes pieredze tiek pārmantota mūsdienās. Runāsim par muzeju, kas mainās, kļūstot par interaktīvu un daudzbalsīgu jaunu ierosmju gūšanas vietu.
Dalības maksa: ieejas biļete izstādē. Gada biļetes īpašniekiem ieeja ir bez maksas
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Sestdien, 13. septembrī, plkst. 12.00 muzejs gaidīs bērnus vecumā no 4 līdz 9 gadiem uz radošo nodarbību “Es un māksla I: Vilhelms Purvītis. Latvijas ainava toreiz un tagad”, kurā muzejpedagoģe, māksliniece Diāna Dimza-Dimme palīdzēs tuvāk izpētīt LNMM 3. stāva vestibilu rotājošos sienu gleznojumus, ko pirms vairāk nekā gadsimta radījuši divi izcili meistari – Vilhelms Purvītis un Gerhards fon Rozens (Gerhard von Rosen). Tie joprojām ir viens no muzeja lepnumiem, kas priecē apmeklētājus un iedvesmo sajust mūžīgo mākslas klātbūtni. Sevišķa uzmanība būs veltīta Vilhelma Purvīša 1907. gadā gleznotajai ainavai “Kokneses pilsdrupas”, kas kalpos par iedvesmas avotu jauno zīmētāju darbiem.
Dalības maksa: 6,00 EUR bērniem līdz 18 gadu vecumam
Materiāli līdzņemšanai: eļļas pasteļkrītiņi
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja dzimšanas dienā – 14. septembrī – plkst. 13.00 tiek rīkota “Saruna muzejā” ar izstādes “Jaunais mākslas templis” kuratori Dr. art. Baibu Vanagu. Nesteidzīga pastaiga ekspozīcijā sniegs dalībniekiem padziļinātu priekšstatu par LNMM ēkas tapšanas vēsturi un Vilhelma Neimaņa nozīmīgo ieguldījumu muzeja izveidē un attīstībā, raksturojot vairākas tā laika izstādes un iepazīstinot ar krājumam iegādāto mākslas darbu izlasi. Klātesošie varēs aplūkot 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma Baltijas mākslinieku gleznas, akvareļus, grafikas lapas un skulptūras, apzinot darbu saturu, izcelsmi un eksponēšanas vēsturi muzejā.
Dalības maksa: ieejas biļete izstādē. Gada biļetes īpašniekiem ieeja ir bez maksas
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Svētdien LNMM viesus sagaidīs patīkams pārsteigums. Sadarbībā ar uzņēmumu “Skrīveru saldumi” tiks piedāvātas personalizētās konfektes “Skrīveru gotiņa”. Šis saldais sveiciens ir muzeja pateicība mākslas cienītājiem, piešķirot jubilejas dienai svinīgu un gaišu noskaņu.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina ikvienu savu apmeklētāju, sekotāju un atbalstītāju svētku nedēļā dalīties sociālajos tīklos ar attēlu vai stāstu no pieredzētā muzejā, izmantojot mirkļbirku #mansmuzejs. 14. septembrī tiks izvēlēts labākā stāsta vai foto autors, kuram muzejs pasniegs īpašu balvu.
Uz tikšanos Mākslas muzejā! Svinam kopā!
