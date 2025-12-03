«Sestā Jūdze» aicina uz Ziemassvētku koncertu Lestenes baznīcā!

Īpaši jāuzsver, ka Lestene par vienu no Ziemassvētku koncertsērijas pasākumu norises vietām šogad nav izvēlēta nejauši – tieši Lestenē pirms vairākiem gadiem filmēts videoklips latviešu brīvības cīnītajiem veltītajai “Sestās Jūdzes” dziesmai “Vectēvs”.
Sirsnīgajā Ziemassvētku programmā būs iekļautas gan agrāk “Sestās Jūdzes” izpildījumā nedzirdētas Ziemassvētku dziesmas, gan oriģināldarbi, gan arī klausītājiem jau pazīstamas un piparkūku smaržas piesātinātajā pirmssvētku gaisotnē iederīgas, aktīvi līdzi dziedātas un dungotas melodijas.
“Redzot, ka šī programma mūsu klausītājiem iet pie sirds, kā arī saprotot, ka pasākumu laiks pirms svētkiem ir ļoti ierobežots, nolēmām svētku koncertus rīkot arī šogad, aptverot vietas, kurās citus gadus pirms svētkiem vēl neesam bijuši. Atnāciet, visi kopā gaidīsim svētkus, dziedāsim un cerēsim uz mieru un labu prātu ne tikai Ziemassvētku laikā,” aicina “Sestās Jūdzes” dziesmu autors un vokālists Agris Gedrovičs.
Jāpiebilst, ka arī šogad svētku koncertu priekšnesumus ar skanīgajām balsīm papildinās šajā programmā jau iepazītais duets PatrīcijaxAnna.
Viens mirklis var būt visas mūžības vērts arī Ziemassvētkos. Varbūt tas būs kāds Ziemassvētku brīnums vai senu vēlmju piepildījums, kas īstenosies tieši šogad?
Uz tikšanos koncertos!
Koncerta sākums Lestenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā – plkst. 15.00. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
