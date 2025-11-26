Sagaidot pirmo adventi Tukuma novadā

MŪZIKA | Ar dziesmu apkārt pasaulei
Koncerts sestdienas vakarā Tukuma pilsētas Kultūras namā ievilks tēlainā mūzikas ceļojumā, kur ritmi un melodijas savijas no Kubas un Arābijas līdz pat Portugālei un Latvijai. Anna Dribas pārsteigs ar krāsainu dziesmu buķeti, bet Agris Ričs pieskandinās telpu ar romu mūzikas spilgto emocionalitāti. Deju grupas “Just Dance” horeogrāfu radītie priekšnesumi piešķirs pasākumam dinamisku sparu un pulsu. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 29.11.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
AKTĪVĀ ATPŪTA | Saullēkts Ķemeru tīrelī ar purva kurpēm
Saullēkta pārgājiens svētdienas rītā ļaus nokļūt vietās, kur daba atveras pavisam citā gaismā, bet purva kurpes kļūst par atslēgu uz takām, kas ikdienā ir nepieejamas. Purvu bridēju aizrautīgie stāsti bagātinās ceļu, atklājot šīs vides noslēpumus. Šī būs iespēja pārvarēt ikdienas robežas, notverot rīta klusumu un harmoniju. Šis piedzīvojums ievilks dabas ritmā, kas nomierina un vienlaikus uzlādē. Tikšanās vieta: autostāvvieta Krāču kalnos pie Ķemeru tīreļa kūdras karjeriem. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 7:00. Vairāk informācijas: 20120101
MEDITĀCIJA | Stihiju dejas “Lielozolos”
Stihiju dejas piedāvās satikšanos ar sevi, iegrimstot kustību un sajūtu plūdumā zem varenajiem Slampes ozolu zariem. Ingas Dēliņas un Ievas Ērgles vadībā ķermenis atvērsies brīvai, iekšējai harmonijai. Kopīgas sarunas un silts kakao radīs mierpilnu atmosfēru. Mentoru pieredze palīdzēs ieklausīties dabā un sevī. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Norises vieta: “Lielozoli”, Slampes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 10:00. Vairāk informācijas: 29659228
TEĀTRIS | “Jūtu mulsumā. Ārprāts”
Izrāde Tukuma pilsētas Kultūras namā svētdienas pēcpusdienā ienesīs skatītāju pasaulē, kur jūtu intensitāte saduras ar sabiedrības tumšajiem likumiem un aizspriedumiem. Galvenās varones Katerinas trauslā, bet spēcīgā iekšējā pasaule tiks konfrontēta ar brutālo vidi, ko izcilā raksturu spēlē iezīmēs Kabanovas vara. Aktieru ansamblis izspēlēs sociālo slāņu un cilvēka dabu ar vienlaikus trāpīgu un emocionālu precizitāti. Stāsts atgādinās, cik dārgi reizēm var izmaksāt brīvības un patiesības alkas. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 15:00. Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
ĢIMENEI | Angļu tējas pēcpusdiena
Jaunmoku pils svētdiena atkal atvērs savas durvis nesteidzīgai angļu tējas pēcpusdienai, kur elegance saplūdīs ar romantisko pils atmosfēru. Pils Dāmas vadītā pastaiga iepazīstinās ar stāstiem, kas glabājas vēsturiskajās sienās. Pēc tam viesi nonāks pie izsmalcināti klātiem galdiem, kur gaidīs tradicionālās tējas un uzkodas. Gaisā būs jūtama aristokrātiska noskaņa, kas aicina apstāties un izbaudīt mirkli. Norises vieta: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 15:00. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
Svētkus gaidot…
ĢIMENEI | Egles iedegšana Džūkstē
Jau piektdienas rītā Džūkstes centrā iemirdzēsies svētku gaisma, egli rotās bērnu darinājumi, prieks un rotaļdeju čalas. Mazie apmeklētāji sastaps iemīļotos “Ledus sirds” tēlus, kas pasākumam piešķirs īpašu pasaku sajūtu. Siltā tēja un piparkūkas piepildīs gaisu ar ziemīgu smaržu un mājīgumu. Norises vieta: Džūkstes kultūras nams, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 28.11.2025 plkst. 10:00. Vairāk informācijas: 27231136
ADVENTE | Adventes vainagu meistarklase “Gārdenstrītā”
Radošā darbnīca Tukumā sestdien aicinās uz brīdi apstāties un radīt savu Adventes vainagu, soli pa solim iepinot tajā aizvadītā gada sajūtas un atziņas. Mājīgā gaisotnē dabas materiāli pārtaps par īstiem mākslas šedevriem, bet tase siltas tējas palīdzēs iejusties mierīgā svētku noskaņā. Nodrošinātie materiāli ļaus pilnībā nodoties radošajam procesam. Rezultātā taps unikāls svētku dekors ar personisku pievienoto vērtību. Norises vieta: Dārza iela 15 – k.1, Tukums. Norises laiks: 29.11.2025 plkst. 11:00 un 17:00. Vairāk informācijas: 26425754
ADVENTE | Adventes vainagu veidošana Džūkstē
Meistarklase sniegs iespēju radīt savu Adventes vainagu, izmantojot rūpīgi sagatavotus pamatus un dabas materiālus. Dalībnieki tiks ierauti radošā procesā, kur idejas iegūs taustāmu formu. Gaisotne rosinās jaunradi un ļaus piešķirt vainagam individuālu raksturu. Iepriekš obligāti jāpiesakās. Norises vieta: Džūkstes kultūras nams, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 29.11.2025 plkst. 12:00. Vairāk informācijas: 27231136
ĢIMENEI | Egles iedegšana Tukumā
Tukuma centrālās egles iedegšanas brīdis svētdienas pēcpusdienā iesāks svētku noskaņu virpuli, kur gaismiņas sāks dejot un pilsēta iegūs siltu ziemas mirdzumu. Muzikālie priekšnesumi piešķirs pasākumam gaišu un sirsnīgu skanējumu, radot īstu kopības prieku. Tirdziņā būs iespējams sajust svētku garšu un atrast kādu īpašu pārsteigumu dāvanām. Tiekamies Tukumā, Talsu ielā pie eglītes! Norises vieta: Talsu iela 4, Tukums. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumskn.lv
BĒRNIEM | Satiec Ziemassvētku vecīti Tukumā!
Ziemassvētku vecīša namiņš Tukumā atvērs savas durvis brīnumu pasaulei, kur bērnu acis iemirdzēsies cerībās un priekā. Te būs iespējams atstāt savu vēlēšanos, kas kā sniega pārsla iekritīs svētku gaidīšanas plūsmā. Siltā atmosfēra un svētku brīnums. Mazajiem šis piedzīvojums kļūs par īpašu atmiņu. Norises vieta: Talsu iela 4, Tukums. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumskn.lv
ĢIMENEI | Egles iedegšana Engurē
Engures centrā svētku sajūta uzplauks brīdī, kad iemirdzēsies Ziemassvētku egle un pirmos akordus spēlēs grupa “Jāņmārtiņi”. Mūzika piešķirs pasākumam dzīvespriecīgu ritmu un sirsnīgu kopības noskaņu. Apkārt virmos svētku gaidas un jauka tikšanās prieka pilnā atmosfērā. Notikums kļūs par siltu svētku gaidīšanas ievadu visai ģimenei. Norises vieta: Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 63161234
ĢIMENEI | Egles iedegšana Smārdē
Smārdes egles iedegšana pulcēs ģimenes un draugus kopīgā svētku gaidīšanas mirklī, kur pirmās gaismiņas piešķirs apkārtnei īpašu mirdzumu. Svētku auto parāde, tikšanās ar Ziemassvētku vecīti un foto pietura kas būs pieejama visu adventes laiku. Siltie dzērieni un draudzīgā atmosfēra radīs vēlmi uzkavēties ilgāk. Sirsnīgs kopības brīdis, kas iedvesmos visus svētku laikam. Norises vieta: Smārdes centrs (pie Meža ielas 6), Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.11.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 27030161
Laiks ļauties piedzīvojumam un atklāt jaunas sajūtas tepat Tukuma pusē!
Nav vēl komentāru.