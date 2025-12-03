Otrā advente Tukuma novadā

ĢIMENEI | Egles iedegšana Irlavā
Irlavas centrā pie kultūras nama notiks sirsnīga izrāde par Rūķīšiem, kuri meklēs Ziemassvētku egli, kuru pēc atrašanas visi kopā dekorēs un iedegs. Apmeklētāji varēs baudīt karstus dzērienus un piparkūkas, sildīties pie ugunskura un rakstīt vēstules Ziemassvētku vecītim. Vakara gaitā valdīs prieka un kopības noskaņa, kas iekrāsos pirmos svētku mirkļus ar siltumu un gaismu. Norises vieta: Irlavas kultūras nams, “Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 05.12.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 28668486
SPĒLES | Galda spēļu vakars pieaugušajiem Tukumā
Vakars pie galda spēlēm sola iespēju satikties un izbaudīt jautru laiku kopā. Katrs dalībnieks aicināts ņemt līdzi savas iecienītākās uzkodas, lai spēļu mirkļi kļūtu vēl baudāmāki. Pasākums veidos neformālu un draudzīgu atmosfēru, kurā smiekli un azarts saplūdīs vienā kopīgā pieredzē. Norises vieta: Radošā telpa “Gardenstrīta”, Dārza iela 15 – k.1, Tukums. Norises laiks: 05.12.2025 plkst. 18:30. Dalības maksa: ziedojums. Vairāk informācijas: 26811927
ĢIMENEI | “Kur sākas svētki?”
Koncerts “Kur sākas svētki?” aicinās doties meklējumos pēc īstās Ziemassvētku sajūtas, atklājot siltumu, gaismu un prieku. Vakara gaitā notiks kāds īpašs brīnums, bet svētku gaisotni papildinās Ziemassvētku vecīša palīgi un kopā būšanas prieks. Pasākums solās radīt neaizmirstamus mirkļus un iedvesmot ikvienu svētku gaidīšanas noskaņai. Norises vieta: Lapmežciema tautas nams, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 05.12.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 29348883
MŪZIKA | Kamermūzikas pēcpusdiena muižā
Šlokenbekas muižā sestdienas vakarā skanēs kamermūzikas kopā ar pianisti Aurēliju Šimkus un vijolnieci Elīnu Bukšu, kuras izpildīs Brāmsa, Bartoka un Ravela darbus. Klausītāji varēs piedalīties neformālā sarunā ar mūziķēm un turpat improvizēta meistarklase jaunajiem mūziķiem. Pasākums solās radīt gan estētisku baudījumu, gan iedvesmot radošumu. Norises vieta: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 06.12.2025 plkst. 17:00. . Vairāk informācijas: 29904147
MŪZIKA | Marija Naumova koncertā “Gaismas klusumā”
Koncerts “Gaismas klusumā” aicinās ienirt mierpilnā atmosfērā, kur mūzika izgaismos ziemas klusumu un radīs sajūtu par gaismas tuvošanos. Programmā skanēs tautā iemīļotas dziesmas, jaunas kompozīcijas un klasiskas Ziemassvētku melodijas. Vakars solās būt silts un pārdomu pilns brīdis, kas piepildīs klausītāju ar mieru un svētku noskaņu. Norises vieta: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 06.12.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 20005704
MŪZIKA | “Prieks pasaulei” – koncerts svētdienas dievkalpojumā
Koncerts “Prieks pasaulei” Tukuma luterāņu baznīcā piedāvās muzikālu ceļojumu, kur svētku noskaņa saplūdīs ar īpaši sagatavotām melodijām. Skanējumu radīs Tukuma pilsētas Kultūras nama skolotāju koris “Vanema” kopā ar klavierēm, ērģelēm un flautu. Pasākums solās piepildīt dvēseli ar gaišu mieru un svētku prieku, radot pacilājošu un sirsnīgu brīdi. Pēc tam koris “Vanema” koncertu atkārtos arī Pūres baznīcā.
- Norises vieta: Tukuma Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīca, Baznīcas iela 1, Tukums. Norises laiks: 12.2025 plkst. 11:00. Ieejas maksa: ziedojums baznīcai. Vairāk informācijas: 28344637
- Norises vieta: Pūres ev. lut. baznīca, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 12.2025 plkst. 13:00. Ieejas maksa: ziedojums baznīcai. Vairāk informācijas: 28344637
ĢIMENEI | “Ziemas pasaka” Jaunpilī
Koncerts “Ziemas pasaka” svētdienā pulcēs Jaunpils Kultūras centra bērnu kolektīvus, radot sirsnīgu un svētku noskaņām piepildītu vakaru. Skatītājus priecēs dziesmas, dejas un bērnu radošā enerģija, kas ienesīs gaismu un siltumu vēsajā ziemas laikā. Pasākums būs kā maiga Ziemassvētku dāvana, piepildot telpu ar prieku. Norises vieta: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 07.12.2025 plkst. 14:00. Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv
BĒRNIEM | Satiec Ziemassvētku vecīti Tukumā!
Ziemassvētku vecīša namiņš Tukumā atvērs savas durvis brīnumu pasaulei, kur bērnu acis iemirdzēsies cerībās un priekā. Te būs iespējams atstāt savu vēlēšanos, kas kā sniega pārsla iekritīs svētku gaidīšanas plūsmā. Siltā atmosfēra un svētku brīnums. Mazajiem šis piedzīvojums kļūs par īpašu atmiņu. Norises vieta: Talsu iela 4, Tukums. Norises laiks: 07.12.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumskn.lv
MŪZIKA | “Dziesmas ziemai” Pūrē
Gaišajā svētku gaidīšanas koncertā aktrise Karīna Tatārinova un ģitārists Roberts Dinters radīs īpašu muzikālu priekšnesumu, kas ienesīs ziemas noskaņu un siltumu katrā klausītājā. Šis svētdienas vakars solās būt nedaudz intīms un tomēr sirsnīgs brīdis, kur melodijas aizskars dvēseli un piepildīs to ar svētku prieku. Pasākums aicinās baudīt mūziku mierīgā un omulīgā atmosfērā. Norises vieta: Pūres kultūras nams, “Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 07.12.2025 plkst. 16:00. Vairāk informācijas: 26633020
Svētki jau tepat aiz stūra, atliek vien ļauties sajūtām un piedzīvot to brīnumu Tukuma pusē!
Plašāks pasākumu saraksts, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama mājas lapā www.visittukums.lv
