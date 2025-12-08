Noslēgusies kampaņas «Kļūsti par aleju detektīvu!» rudens sesija. Tukumnieki – vieni no aktīvākajiem

Kurzemes plānošanas reģions pateicas ikvienam dalībniekam, kurš veltīja laiku un kļuva par aleju detektīvu! Ikviens iesniegtais ziņojums palīdz apkopot datus par alejām, izprast aleju stāvokli, kultūrvēsturisko nozīmi un plānot nepieciešamos saglabāšanas pasākumus nākotnē.
Aktīvākie novadi – Dienvidkurzeme, Kuldīga un Tukums
Šoruden visaktīvāk alejas pieteikuši iedzīvotāji no trim Kurzemes novadiem – Dienvidkurzemes (60 alejas), Kuldīgas (52 alejas) un Tukuma novada (52 alejas).
Tāpat saņemtas ziņas par alejām:
- Liepājas pilsētā – 19,
- Talsu un Ventspils novados – katrā pa 13,
- Saldus novadā – 11,
- Ventspils pilsētā – 8.
Šie rezultāti apliecina, ka Kurzemē ir nozīmīgs skaits koku aleju un tās ir svarīgs elements gan kultūras mantojuma saglabāšanā, gan ainavas un bioloģiskās daudzveidības kontekstā.
Darbs turpinās – kampaņas turpinājums gaidāms pavasarī
Lai gan rudens sesija ir noslēgusies, projekta komanda tic, ka Kurzemē ir vēl vairāk aleju, tādēļ kampaņa “Kļūsti par aleju detektīvu!” turpināsies arī nākamā gada pavasarī. Vispilnvērtīgāk jaunus ziņojumus iesniegt pavasarī, kad koki sāk plaukt, aleju silueti kļūst skaidrāki un iespējams precīzāk novērtēt koku sugas, aleju stāvokli un bioloģisko daudzveidību. Tomēr anketa ir atvērta visu gadu – pievienoties iniciatīvai iespējams arī ziemas mēnešos.
Anketa pieejama: https://ej.uz/alejudetektivs
Aicinām iedzīvotājus jau tagad ievērot tuvākās alejas savā apkārtnē un pavasarī atkal aktīvi iesaistīties kampaņā, kas plānota lapu plaukšanas laikā.
Ziemas periodā projekta komanda analizēs un apstrādās jau saņemtos datus, savukārt nākamā gada pavasarī un vasarā plānots veikt potenciāli vērtīgāko Kurzemes aleju apsekojumus.
Projektā tiks organizēti arī dažādi pasākumi, tādēļ aicinām aleju īpašniekus, apsaimniekotājus un vietējās kopienas sekot līdzi informācijai Kurzemes plānošanas reģiona sociālajos medijos un mājas lapā www.kurzemesregions.lv.
Par projektu “Green Guardians”:
Projekts “Koku aleju saglabāšana bioloģiskajai daudzveidībai Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Green Guardians) tiek īstenots ar Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam atbalstu. Tā mērķis ir veicināt aleju kā nozīmīgas dabas un kultūras mantojuma sastāvdaļas apzināšanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Vairāk par projektu var uzzināt mūsu mājas lapā: https://kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/greenguardians/
Par Kurzemes plānošanas reģionu:
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.
Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv
