Nedēļas nogale Tukuma novadā

Teātris | “Kritušie dievi”
Sirsnīga un asprātīga izrāde par četriem bijušajiem skatuves māksliniekiem, kuri satiekas pansionātā un ne brīdi nezaudē dzīvesprieku. Tā būs iespēja smieties, aizdomāties un ieraudzīt, ka vecums nav šķērslis mīlestībai un sapņiem. Dzirkstošs humors un dziļi cilvēcīgas atziņas par to, kas dzīvē patiesi svarīgs. Norises vieta: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 3.10.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 20005704
Balle | “Rudens balle” Pūrē
Rudens noskaņās Pūrē būs jautra groziņballe ar sirsnīgu kopābūšanu un dejām līdz pat rītam. Mūziku spēlēs enerģiskais Jānis Kalniņš no grupas “Roja”, gādājot par to, lai deju grīda nepaliktu tukša. Vakars, kurā satikt draugus un ļauties dzīvespriecīgām melodijām. Norises vieta: Pūres kultūras nams, “Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 3.10.2025 plkst. 22:00. Iespējama galdiņu rezervācija. Vairāk informācijas: 26633020
Ģimenei | Ceļotāju dienas
Ķemeru Nacionālais parks aicina doties dabā un atklāt to ar jaunu skatienu. Šogad pasākuma vadmotīvs “Daba stāsta – klausies, izzini, piedzīvo!” tas iedvesmos izzināt gan putnu pasauli, gan dabas noslēpumus dažādos veidos. Šī ir lieliska iespēja baudīt rudens krāsas, klausīties stāstos un ieraudzīt vairāk, nekā ierasts. Norises vieta: Meža māja (Ķemeru Nacionālā parka dabas un tūrisma informācijas centrs; DAP Pierīgas reģionālās administrācijas birojs), Jūrmala. Norises laiks: 4.10. – 5.10.2025 plkst. 22:00. Vairāk informācijas: 26424972
Teātris | “Ļaujies, un viss!”
Izrāde atklāj, ka mīlestība un tuvība var uzplaukt jebkurā vecumā. Sanatorijas gaisotnē satikušies cilvēki meklē atbildes par attiecību nozīmi un siltumu dzīvē. Stāsts par izvēlēm, vērtībām un spēju saglabāt jaunību sirdī neatkarīgi no gadiem. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 4.10.2025 plkst. 16:00. Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumskn.lv
Bērniem | Ričijs Rū – Pilsētā
Ziņkārīgais lācēns Ričijs Rū dodas jaunā piedzīvojumā, lai iepazītu pilsētas noslēpumus un atrastu jaunus draugus. Muzikālā izrādē viņu sagaidīs negaidīti atklājumi – draudzīgs Ežuks, sacīkstēm gatavas Žurkas, jautrais Sikspārnis un noslēpumainais pilsētas Runcis. Sirsnīgs stāsts par draudzību, drosmi un to, kā droši atrast savu vietu rosīgajā pasaulē. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 5.10.2025 plkst. 11:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumskn.lv
Meistarklase | Veckoks – Dzīvības stāsti
Jaunmoku pilī koki atklāsies kā dzīves un atmiņu nesēji, kuros apvienosies zinātne, daba un māksla. Dalībnieki uzzinās, kā atpazīt veckokus, izprast to nozīmi un paši varēs izmēģināt koku vērtētāja prasmes. Izstādes “Dižkoki” gleznas ļaus sajust koku varenību un klātbūtnes spēku. Norises vieta: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 5.10.2025 plkst. 14:00. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
Teātris | “Glābjas kas var!”
Spraiga un komiski absurda komēdija, kurā dzīves situācijas atpazīs ikviens skatītājs. Koši tēli, neparedzami notikumi un dzirkstošs humors sola īstu viegluma devu pēc ikdienas rūpēm. Vakars, kas piepildīsies ar smiekliem un pārsteigumiem. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 5.10.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumskn.lv
Plašāks pasākumu saraksts, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama mājas lapā www.visittukums.lv
1 komentārs
zelta rudens ir krasains un skaists..tomer saule no
mums attalinaas..tas pietrukst... klust dregns tumss un veess.un jutami rudens smagneejie soli.dabaa un cilveka dveselee manii tas ienes skumjas..jo aizlido gajputni..dabaa pamazam ienak klusums peleeciobs un ta agatavosanas ziemas miegam...rudens ir vistumsakais drumakais gadalaiks.atzisos ka rudens nav mans miilakais gadalaiksais.tas velu laiks un pardomu laiks..kad vakaros gribas iedegt sveci un parunat ar laika veci...protams ka mees esam tik dazaadi
ir cilveki kuriem loti patik rudens..bet tiem kas klust gurdeni un skumji lidzes pasakumi tukumaa..tukums var lepoties tur daudz pasakumu jebkuraa gadalaikaa..katrs var izveleties savu..soreiz es neizveelesos nevienu...es iesu dzeervenees..pie dabas...bet vakaros iekurot pliiti parcilasu visskaistakas bernibas pasaku graamatas...par ruukiem..raganam un princesem...es iziesu laukaa un klausisos veeju koncertaa..veerosu kaa lapas virpulo dejaa...un rudens luukojas tev sejaa