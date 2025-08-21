Nedēļas nogale Tukumā ar mākslu, deju un dabas burvību

MĀKSLA | Kolāžu meditācija Gardenstrītā
Piektdien, 22. augustā Zanes Margo Ozoliņas vadībā notiks kolāžu meditācijas meistarklase, kurā dalībnieki varēs iepazīt sevi caur radošo izpausmi. Mājīgā un iedvesmojošā atmosfērā tiks radīti unikāli darbi. Visi nepieciešamie materiāli kā arī dzērieni ir iekļauti cenā. Pasākums ļaus apvienot radošumu ar iekšējo mieru un pašizziņu. Vietu skaits ir ierobežots, nodrošinot individuālu pieeju katram dalībniekam. Norises vieta: Radošā telpa “Gārdenstrīta”, Dārza iela 15 – k.1, Tukums. Norises laiks: 22.08.2025 plkst. 12:00 un 19:00. Vairāk informācijas: 26811927
DEJA | Laikmetīgās dejas festivāls “Atspulgs kustībā 2025”
Tukumā jau ceturto gadu norisinās laikmetīgās dejas festivāls “Atspulgs kustībā”, kura laikā Melnezera pludmali pieskandinās pasaules mūzikas apvienība KANISAIFA un Tukuma profesionālās deju skolas DEMO absolventi pārsteigs ar jaunākajiem dejas eksperimentiem. Pasākums piedāvās unikālu iespēju iepazīt laikmetīgās dejas dažādās izpausmes un radīs neaizmirstamu vizuālo un muzikālo pieredzi. Norises vieta: Melnezera peldvieta, Tukums. Norises laiks: 23.08.2025 plkst. 22:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637
PIEKRASTE | Bērzciema svētki – pie Tarotav
Bērzciemā svētku programma sestdien, 23. augustā piedāvās sportiskas aktivitātes, krāmu tirgu un teatrālus priekšnesumus visas dienas garumā. Vakarā notiks atraktīvs iepazīšanās šovs “No kūr māj tu ī” un deju balle ar DJ Čalmu, kas noslēgs svētkus ar jautru un dzīvīgu atmosfēru. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, kultūras notikumus un kopienas tikšanos. Norises vieta: Bērzciems, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 23.08.2025 no plkst. 11:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28335898
DABA| Saullēkta laivu brauciens Smārdes Zaļajā purvā
Laivu kompānijas “Ozolaivas” saullēkta laivu brauciens agrā svētdienas rītā ļaus piedzīvot purva noslēpumaino atmosfēru, vērojot rīta miglā tītus kokus un kormorānus. Smārdes Zaļais purvs piedāvā unikālu dabas un vēstures kombināciju – bijušās kūdras ieguves vietas pārtapušas gleznainās ūdenskrātuvēs. Brauciens piemērots gan iesācējiem, gan ģimenēm, piedāvājot mierpilnu un neaizmirstamu dabas pieredzi. Norises vieta: Smārdes purvs, Smārdes pagasts, Tukuma novads. (Vieta tiks precizēta reģistrējoties pasākumam) Norises laiks: 24.08.2025 plkst. 5:50.
Vairāk informācijas: 23202900, www.ozolaivas.lv
