Nedēļas nogalē piekrastē iedegsies Senā Uguns

Senās Uguns nakts Lapmežciemā
Lapmežciema estrādē jau no rīta valdīs svētku noskaņa. No plkst. 9.30 līdz 11.30 notiks “Retro Jūrmala 2025” auto izstāde, kur būs iespēja aplūkot retro un klasiskos spēkratus. No rīta un dienas gaitā estrādes teritorijā darbosies krāmu un jauno uzņēmēju tirdziņš, piepūšamās atrakcijas bērniem, kā arī izklaides programma visai ģimenei.
Vakara kulminācija gaidāma Gausās jūdzes stāvlaukumā, kur no plkst. 17.30 līdz 19.30 varēs vērot retro auto eleganci pašā jūras krastā. Plkst. 19.00 sāksies smilšu piļu veidošanas konkurss komandām, kur labākajiem būs iespēja iegūt vērtīgas balvas. Vakarā plkst. 22.00 uz skatuves kāps Katrīnas Dimanta, bet tieši plkst. 23.00 nakts tumsu izgaismos krāšņs uguns šovs.
Senās Uguns nakts Engurē
Diena sāksies ar piedzīvojumu, dodoties vasaras izskaņas pārgājienā gar jūru. Ikvienam ir iespēja doties kādā no trīs pārgājiena distancēm. No Gausās jūdzes stāvlaukuma pārgājienu var sākt plkst. 17.00–21.30, lai pievarētu 19 km distanci, no Apšuciema plkst. 18,30-21,30, lai soļotu 12,5 km, bet no Ķesterciema plkst. 20.00-21,30, lai dotos 5,5 km gājienā. Visi maršruti vedīs uz Engures pludmali, kur vakarā notiks svētku svinēšana.
Plkst. 21.00 vakaru Engurē ieskandinās A. Grauda bungu skolas priekšnesumi, bet plkst. 22.00 svētku kulminācijā uzstāsies grupa “Tautumeitas”. Jūras ritmi, dziesmas un liesmu gaisma radīs īpašu noskaņu, kas savienos Enguri ar visu Baltijas piekrasti.
“Retro Jūrmala” un Senās Uguns nakts Ragaciemā
Retro automašīnu cienītāji šajā dienā aicināti doties ceļojumā cauri autobūves vēsturei. No plkst. 9.30 līdz 11.30 pie Lapmežciema Tautas nama norisināsies dalībnieku reģistrācija un auto eksponēšanās, amatnieku tirdziņš un mākslinieku plenēra atklāšana. Pēc tam no plkst. 12.00 līdz 14.00 retro auto būs skatāmi Šlokenbekas muižā, kur vēsturiskā vide piešķirs šim pasākumam īpašu šarmu, bet no plkst. 15.00 līdz 17.00 klasiskie spēkrati būs aplūkojami Kauguros, Kauguru svētku ietvaros.
Vēlāk retro automašīnas atbrauks līdz Ragaciemam, kur no plkst. 17.30 līdz 19.30 pludmalē būs skatāmi gan auto, gan arī vietējā mākslas plenēra noslēguma darbi. Vakara stundā – plkst. 23.00, kad jau satumsis, Ragaciema pludmalē pie jūras tiks iedegta Senās Uguns nakts uguns, kas kļūs par šī ceļojuma emocionālo noslēgumu.
Tukuma novads aicina piedzīvot uguns spēku Senās Uguns naktī!
