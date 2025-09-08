Nedēļas nogalē – Mājas kafejnīcas Tukuma novadā

Tukumā un tuvējā apkārtnē
Tukumā pie sevis mājas kafejnīcā “Sloces pērles” uzņems Anita Vugule, šoreiz piedāvājot kantrī stila noskaņu savā dārzā. Tukuma pievārtē, Sēmes pusē mājas kafejnīcā “Vīnkalni” saimniekos Ketija Baldzēna, aicinot izbaudīt rudens aveņu valdzinājumu, bet Milzkalna tuvumā –Lolita un Pēteris Tutāni piedāvās “Pusdienu pieturu pinēju sētā”, kur pamieloties ar ēdienu, kā arī iepazīt pinēju arodu. Savukārt Smārdē pie Raivja Čilipāna atkal darbosies “Grieķu taverna”. Turpat netālu – Antiņciemā Sanita Matule Ķemeru Nacionālā parka ielokā veidos mājas kafejnīcu “Pļavā pie DAREs – Mednieka gaumē un dārza labumos”.
Irlavas un Jaunpils pusē
Irlavas un Jaunpils apkārtnē darbosies 8 mājas kafejnīcas. Irlavas centrā Krists Austrums ar plašo ģimeni atkal piedāvās mājas kafejnīcu “Uz Rietumiem pie Austrumiem” amerikāņu kovboju stilā ar klasiskiem BBQ ēdieniem. Pop-Up mājas kafejnīcu “Pie Tilta uz Nekurieni” kā Mazo Itāliju Sātos veidos CORNER’s Catering šefpavārs Mārtiņš Zelmenis, savukārt Vecsātos Sanita Rozenšteina veidos mājas kafejnīcu “Muižnieku cienīga medību maltīte Vecsātos” kā stilizētu 18. gadsimta muižniecības kārtas medību mielastu ar iepazīšanos ar piknika tradīciju pirmsākumiem un ēdienu vēsturi. Peoniju dārza saimniece Laila Leja savā kafejnīcā “Romju pojenes rullē” aicinās uz rudenīgā dārza baudīšanu pie smaržojošas mētru tējas vai kafijas tases, cienājoties ar mājās gatavotām sāļām un saldām ruletēm. Dodoties tālāk pa to pašu ceļu aiz Viesatu upesloku takām Guna Misāne ar draugiem atkal gaidīs uz mājas kafejnīcu “Iegūsti spārnus un izgaršo dzeju AUROS” – radošu garšu paleti un latviskuma izjūtu. Savukārt, dodoties no Tukuma uz Jaunpils pusi, Arta un Artūrs Dumbri aicinās uz “Dārza svētkiem Dabas notikumu dārzā”. Lauku mājas “Rogas” saimniece Veroika Smirnova ar trīs paaudžu dzimtas sievietēm aicinās uz mājas kafejnīcu “Maltīte barona fon der Rekes dzimtas īpašumā”, piedāvājot viesiem īstu lauku maltīti, kas gatavota no saimniecības rudens ražas un balstīta uz gadsimtiem senām receptēm. Savukārt, jaunums Jaunpils pusē būs mājas kafejnīca “Celmiņu 17 zvaigžņu restorāns”, kurā saimniekos Māris Mežraups un Artis Apinis – divi BBQ kultūras entuziasti un pašbrūvēta alus fani.
Piekrastē – no Lapmežciema līdz Bērzciemam
Piekrastē viesos gaidīs 6 mājas kafejnīcas . Lapmežciemā Allas Bečeres komanda, ko veido trīs dēlu ģimenes, aicinās garšu ceļojumā trīs valstu virzienos – no pikantās Taizemes un saulainās Spānijas līdz dzimtajai Latvijai, piedāvājot baudīt katras zemes raksturīgākos ēdienus saimnieku izpildījumā kafejnīcā “Kapteiņa Reiņa garšas kruīzs”. Savukārt biedrības “Jūrciemi” sešas dāmas Lapmežciema senajā zvejnieku sētā “Gaiķi” piedāvās baudīt ēdienus, ko bagātina apkaimei raksturīgie augi kafejnīcā “Zaļi dzīvot Jūrciemos!”. Ragaciemā, Jura un Aldas Pļaviņu viesu namā “Baltā saule” atkal darbosies kafejnīca “Pie jautrajiem pavāriem”, kur pie pavarda stāsies pavāres, kuras zina, kā garšo īsts omītes ēdiens nevis tikai “Instagram porcija”. Engurniece Baiba Dorne piedāvās mājas kafejnīcu “Radošā sēta Jūras stāsti” ar rudens svinēšanu latviskās tradīcijās. Savukārt piekrastes kafejnīca “Pie Kundziņiem” Bērzciemā, kurā saimniekos Sindijas Kundziņas ģimene, veidos ēdienkarti, kura patiks bērniem, pat ja ēdiens gatavots no sieriem, bet turpat kaimiņos – zvejnieksētā “Dieniņas” pie Ivetas un Celkartes gaidāms smeķīgs mielasts jaunajā zvejnieku sētas “Saimnieces ķēķī – Lielistabā” vēsturiski romantiskā noskaņā ar ceļojumu laikā gan garšās, gan sajūtās.
Abavas senlejā un Kandavas apkārtnē
Kandavas pusē arī darbosies 5 mājas kafejnīcas. Kandavā viesus atkal gaidīs Daigas Pelītes mājas kafejnīca “Vēsmas”, piedāvājot īstu lauku idilli rudenī pļavu dārzā. Viesojoties “Kalnmuizas ābeļdārzā”, būs iespēja iepazīt Gruziju, raugoties Abavas senlejā. Radošajā mājā “Smilgāji” pie Aigas Bitmanes Aizupes pusē šoreiz uzburs Oktoberfest gaisotni un tradīcijas mājas kafejnīcā “Smilgājfest”. Savukārt, Vānes viesu namā “Smiltiņi” Marika un Andris Sprūdes piedāvās ēdienus, kuru receptes nākušas no dažādām pasaules vietām, bet koncepta veikalā “Ogle” starp Zemīti un Pūcēm nu saimnieko Mārcis un Kristiāna Kūmi, kuri turpinās mājas kafejnīcas organizēšanu šajā vietā un piedāvās savu virtuvi no produktiem, kas tapuši pašu saimniecībā, mājas kafejnīcā “OGLE Kalnēnos”.
Septembra vidus Tukuma pusē atkal solās gards. Vairāk informācijas par mājas kafejnīcām var meklēt šeit – https://majaskafejnicas.lv/galamerki/majas-kafejnicas-kurzemes-pievarte-izgarso-rudeni-tukuma-puse/ vai šeit – www.facebook.com/majaskafejnicaskurzemespievarte/
Līdzīgi raksti
-
Šonedēļ svin Nacionālā Mākslas muzeja 120. dzimšanas dienu
-
No punktošanas līdz balsīm mežā. Pasākumi nedēļas nogalē
-
Jau šovakar – modes skate un koncerts Tukku magi pagalmā
-
Džūkstes Pasaku muzejā atklās filmu studijas “Animācijas brigāde” leļļu izstādi “Lielais Indriķis”
-
Tukuma novads aicina uz pasākumiem pirms skolas sākuma!
Nav vēl komentāru.