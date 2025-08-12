Mājas kafejnīcu dienas “Garšas Abavas lokos” – 16. un 17. augustā

“Pankūku paradīze” Kandavā
Saimniece Kitija Švīgere ir īsta pankūku burve – viņas galdā būs gan saldās, gan sāļās pankūkas, pūkainas pankūciņas un sātīgās kartupeļu pankūkas. Īpašais pārsteigums – Komm Morgen Wieder pankūkas ar neatkārtojamu garšu niansi. Viesus priecēs arī zāļu sieva Inita ar dabas velšu produktiem, lai gardēži var aizvest mājās gabaliņu vasaras aromāta. Šī būs īstā pieturvieta, ja vēlaties izbaudīt pankūku dažādību un sarunas ar sirsnīgiem saimniekiem.
Darba laiks: 16. augustā, 11:00 – 18:00 un 17. augustā, 12:00 – 17:00
Atrašanās vieta: Priežu iela 8A, Kandava, Tukuma novads
Saziņa: 26018067
“Saulīšu saimnieču garšas” Kandavā
Daudzstāvu mājas “Saulītes” smaržos ugunskura zupa, kūpēs šašliks un galdā tiks celti pūkaini rauga pankūku tornīši. Kā desertu baudīsiet Graciozo siera kūku vai nostaļģisko “Ieviņas” biezpienmaizīti un ābolkūciņu. Māksliniecisku noskaņu radīs gleznu izstāde, padarot maltīti par īstu kultūras un garšas piedzīvojumu.
Darba laiks: 16. augustā, 13:00 – 18:00
Atrašanās vieta: Daudzīvokļu māja “Saulītes”, Kandava, Tukuma novads
Saziņa: 28628612
“Dimžkalni” pie Kandavas
Saimnieks Arvis Štoferts aicina pie malkas krāsns, kas tikko uzbūvēta, lai ceptu autentiskas Neapoles picas. No Margarita līdz Pesto & Mozzarella – katra būs kā neliels ceļojums Itālijas garšās. Saldumam – krēmīgais Tiramisu ar svaigām krūmmellenēm. Šī ir vieta, kur satiekas Itālijas garša un Latvijas lauku miers.
Darba laiks: 16. augustā, 12:00 – 20:00 un 17. augustā, 12:00 – 20:00
Atrašanās vieta: “Dimžklani”, Kandavas pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 26477916
“Birznieku kaza” Vānes pagastā
Latvijas otrajā lielākajā kazkopības saimniecībā saimnieks Jānis Tiltiņš piedāvās visu no kazas gaļas un piena – sākot ar dārzeņu zupu un grilētām ribiņām, beidzot ar Panna Cotta un saldējumu. 16. augustā plkst. 14.00 notiks izglītojošs seminārs “Pa Latvijas Vietējās kazas pēdām” sadarbībā ar Latvijas kazkopības biedrību. Kandavas Vīna nama piedāvājums papildinās maltīti ar izmeklētiem dzērieniem.
Darba laiks: 16. augustā, 11:00 – 18:00 un 17. augustā, 11:00 – 18:00
Atrašanās vieta: Z/S “Birznieki”, Vānes pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 29363543
“Meža maize dodas pasaulē…” Cēres pagastā
Saimniece Inga Neimane ikdienā cep maizi pēc senlatviešu tradīcijām, bet šoreiz galdā liks pasaules garšu izlasi – ungāru gulašzupu, lietuviešu auksto zupu, ķīniešu nūdeles ar vistas-hoisin mērci un Āzijas salātiem. Uz ugunskura tiks gatavots gaļas-sakņu sautējums, un desertam būs dažādas kūkas. Visas dienas garumā – baltmaizes gatavošanas paraugdemonstrējumi. Atvērta tikai 16. augustā.
Darba laiks: 16. augustā, 12:00 – 18:00
Atrašanās vieta: “Dārznieki”, Cēres pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 29877391
“Pieturvieta – Rideļu Lodes” Sēmes pagastā
Liana Legzdiņa un Raimonds Soopargs, nesenie rīdzinieki, būs sarūpējuši gulašzupu, Komm Morgen Wieder pankūkas ar bioloģisku Hereford liellopu gaļu, kartupeļu pankūkas ar piedevām, saldējumus un Napoleona kūku. Kaimiņiene Agita Pumpure viesiem atklās cimdu un zeķu darināšanas noslēpumus, kā arī jostiņu aušanu bez stellēm. Šeit garšas un amatniecība satiekas vienā sirsnīgā pieturvietā.
Darba laiks: 16. augustā, 11:00 – 19:00 un 17. augustā, 11:00 – 18:00
Atrašanās vieta: “Rideļu Lodes”, Sēmes pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 29423938
“Lauku daudzstāvenes šarms” Pūre
Pūres centrā 17. augustā daudzstāvu māju saimnieces aicinās pie garda galda – gaspačo un siltās tomātu-lēcu zupas, Baibas liellopa gaļas burgeriem un kebabdesiņām. Būs arī kartupeļu salāti, plānās pankūkas un Citādā meduskūka. Šī vieta atrodas gleznainajā Kastaņu alejā, un pie 22. mājas viesi sajutīs īstu lauku daudzstāvenes viesmīlību.
Darba laiks: 17. augustā, 11:00 – 19:00
Atrašanās vieta: Pūre 22, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 26185596
“Pankūkojam Murdiņos!” Sāti
Saimniece Dace Ņefa piedāvās pildītās pankūkas ar dažādiem pildījumiem – no gaļas līdz saldajam biezpienam. Būs arī kartupeļu pankūkas un mājas soļanka, kas vārīta uz uguns. Viesiem būs iespēja aplūkot iespaidīgu traktoru, kā arī iepirkties mājražotāju tirdziņā un piedalīties bērnu atrakcijās.
Darba laiks: 16. augustā, 11:00 – 19:00 un 17. augustā, 11:00 – 19:00
Atrašanās vieta: “Murdiņi”, Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 26233675
“SENČU ZEME – ŠODIENAS GARŠA” Jaunpils
Vietējās saimnieces gatavos ēdienus no Jaunpilī audzētiem produktiem – cūku pupu zupu, šmori, pildītās pankūkas, biezpiena krēmu ar ogu mērci un mājas kūkas. Amatu mājā viesi varēs apskatīt amatnieku darbus, piedalīties aušanas demonstrējumā un baudīt dzīvo akordeona mūziku. Mālu darbnīca ļaus aizvest mājās kādu paša radītu piemiņu. Atvērta tikai 16. augustā.
Darba laiks: 16. augustā, 12:00 – 28:00
Atrašanās vieta: “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Saziņa: 28301408
Izbaudi piedāvātās “Garšas Abavas lokos” – dabas ainavas, augu daudzveidību, aktīvo atpūtu un vietējo saimnieču un saimnieku kulināros brīnumus un kolorītos stāstus!
Vairāk informācijas par piedāvājumiem lasi šeit – https://majaskafejnicas.lv/galamerki/garsas-abavas-lokos/
vai šeit – https://www.facebook.com/abavaskafe
Kafejnīcu karti atradīsi te – https://ej.uz/garšas-abavas-lokos-kafejnīcas-kartē
Mājas kafejnīcu “Garšas Abavas lokos” koordinators – biedrība “Kandavas Partnerība”, info@kandavaspartneriba.lv, tel.28390394, kontaktpersona Inta Haferberga.
