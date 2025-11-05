Latvijas garšu mēnesis Tukuma novadā jau ir sena tradīcija, un šogad tas norisināsies no 3. līdz 30. novembrim, taču visaktīvāk tas, protams, būs baudāms Patriotiskajā nedēļā – no 11. līdz 18. novembrim. Šis ir īpašs laiks, kad galdā celt un pašiem atcerēties bērnības garšas un latvisko mantojumu, to pasniedzot gan senās, gan mūsdienīgās receptes.
Novembris ir svētīgs laiks, kad iedegt vairāk gaismas, būt kopā ar savām ģimenēm un lepoties ar savu senču tradīcijām. Tādēļ aicinām šajā Latvijas garšas mēnesī viesus nobaudīt gan klasiskus lauku ēdienus, gan mūsdienīgus šefpavāru interpretējumus par latvisko garšu astoņās Tukuma novada kafejnīcās un restorānos!
Kafejnīca “Pavards” Tukumā arī ikdienā mēdz piedāvāt latviešu tradicionālos ēdienus, taču svētku reizē no 10. līdz 15. novembrim tie būs īpaši izcelti un piedāvājumā būs bukstiņbiezputra, pelēkie zirņi, . līdz cepetis, desiņas un kāposti, taču saldās garšas kārpiņas lutinās dzērveņu debesmanna un maizes zupa.
Savukārt kafejnīca “Chili Grill” aicina 14. novembrī uz īpašu Latvijas garšu vakaru ar kazas sieru, cūku vaidziņiem un burkānkūkas desertu – modernu un sirsnīgu svinību vakaru gardēžiem.
“Pils” kafejnīca Kandavā Patriotu nedēļā no 11. līdz 18. novembrim piedāvās mūsdienīgas Latvijas garšas – siļķi ar biešu karpačo un biezpiena krēmu, kā arī lēni gatavotu cūkgaļas karbonādi ar lēcu un cūku pupu ragū un sidra mērci – Latvijas lauku bagātība mūsdienīgā skatījumā.
Restorānā “Bermudas” Ragaciemā svētku ēdienkarte no 11. līdz 18. novembrim būs veltījums Latvijas laukiem, mežiem un jūrai – no teļa gaļas groza ar bukstiņu biezputru un brūkleņu mērci līdz svilinātam Latvijas kamamberam ar aveņu mērci un cidoniju tartei ar vaniļas mērci.
Restorāns “Villa Anna” Apšuciemā no 10. līdz 23. novembrim savā īpašajā piedāvājumā pasniegs Latvijas rudens garšas un krāsas uz šķīvja mūsdienīgās versijās ar ķirbju krēmzupu un bazilika pesto, Latvijas līdakas kotleti ar kartupeļu un burkānu biezeni, savukārt desertā piedāvājot maizes zupu ar putukrējumu.
Kafejnīcā “Pie Kristapa” Kandavā no 11. līdz 17. novembrim ik dienu būs pieejami sirsnīgie latviešu ēdieni – pelēkie zirņi ar speķi, bukstiņputra, štovēti kāposti un deserts rupjmaizes kārtojums, kas atgādina bērnības garšu.
Kafejnīca “Apšukrogs” uz Ventspils šosejas Patriotu nedēļā no 11. līdz 18. novembrim aicinās uz siltu svētku maltītēm ar tradicionālajiem latviešu ēdieniem – kartupeļu pankūkām un putraimu desu, rupjmaizes kārtojumu un upeņu ruma groku. Piedāvājums papildinās svētku noskaņu ģimenes vakaros.
Jaunpils pils krogā visu novembra mēnesi viesi varēs nobaudīt mūsdienīgas Latvijas garšas viduslaiku gaisotnē. Te svētku piedāvājumā būs izsmalcināta 4 kārtu ēdienkarte ar ķirbju krēmzupu, ceptām bietēm ar sieru, sarkanvīnā sutinātiem liellopa vaigiem un burkānkūku – svētku garšas pilnā saskaņā.
Latvijas garšas nedēļa Tukuma novadā ir aicinājums sajust Latviju caur garšu, smaržu un kopā būšanu. Katrs ēdiens šajā nedēļā ir kā pateicība zemei, kas mūs baro, un cilvēkiem, kas to kopj.
Svinam Latvijas dzimšanas dienu ar lepnumu un izbaudām tās garšu ar visām maņām!
