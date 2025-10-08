Kur gaisma satiekas ar rudeni Tukuma novada

MEISTARKLASE | Sveču liešana
Atklāj sveču tapšanas burvību, liekot kopā vasku, krāsas un smaržas. Radošais process piedāvās mierpilnu un iedvesmojošu pieredzi, kas ļaus radīt unikālas, personiskas sveces. Gatavie darbi kļūs par skaistu interjera akcentu un sirsnīgu roku darbu ar īpašu noskaņu. Norises vieta: “Ziemassvētku akadēmija”, Lielā iela 14, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 10.10.2025 plkst. 18:00. Dalības maksa: Bez maksas. Vairāk informācijas: 28683559
TIRDZIŅŠ | Rudens tirdziņš Engurē
Ikgadējā rudens tirdziņā Engurē gaidīs amatnieku un gardumu izvēle. Šeit varēs atrast gan praktiskas lietas, gan oriģinālus rokdarbus, kas iepriecinās gan acis, gan sirdi. Mazais Engures tirdziņš būs ideāla vieta rudens noskaņas baudīšanai un iedvesmas gūšanai. Norises vieta: “Piejūras tirdziņš”, Labiešu iela 2, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 11.10.2025 plkst. 10:00. Vairāk informācijas: 24400170
TEĀTRIS | Improvizācijas vakars
Komēdijas izrādē tiks attainota Jaunpils dzīve un iedzīvotāju īpatnības, aicinot smieties par ikdienas situācijām. Stāvizrāde tiks iesaistīti arī skatītāji, piedāvājot kopīgu joku un pārsteigumu mirkļus. Vakaru papildinās VPDK “Jaunpils” priekšnesums un dziedošais duets Nellija Stikute un Kintija Kora Krastiņa, radot pilnvērtīgu izklaides piedzīvojumu. Norises vieta: Jaunpils pils, Baznīcas iela, Jaunpils, Tukuma novads. Norises laiks: 11.10.2025 plkst. 19:00. Ieejas maksa: Bez maksas. Vairāk informācijas: 26101458
ĢIMENEI | Veļu laika vīzijas
Engures mežs pārvēršas par maģisku pasaku zemi, kur gaismas rotaļas atdzīvinās kokus un zarus. Noslēpumainās meža būtnes – mirdzošās laumas un senatnīgie tēli – atklājas tikai uzmanīgākajiem vērotājiem. Gaismas un ēnu spēles sapludinās realitāti ar fantāziju, radot neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Norises vieta: Engures Saieta Nams, Jūras iela 114, Engure, Tukuma novads. Norises laiks: 11.10.2025 plkst. 19:00. Ieejas maksa: 4 EUR. Vairāk informācijas: 63161234
DEJAS | Vecā labā diskotēka
Klasiskā diskotēkas enerģija atgriežas jaunā formātā, kur mūzika un dejas neapstāsies ne mirkli. DJ Kaspars, TukstreetBoys un DJ Dastro radīs īstu ballītes sprādzienu, piešķirot dejām īpašu ritmu. Atmosfēru papildinās stāvgaldiņi, bārs un mobilā kafejnīca “Purva Varde”, kas ļaus izbaudīt vakaru pilnībā. Norises vieta: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 11.10.2025 plkst. 22:00. Vairāk informācijas: 26332401
MEISTARKLASE | Pastalu darināšana
Radošā nodarbība dos iespēju pašam radīt savas unikālas pastalas. Katrs solis ļaus izpaust savu stilu un radīt praktisku, māksliniecisku darbu. Gatavie darbi kļūs par īpašu aksesuāru, kas saglabās katra paša radošās ieceres noskaņu. Norises vieta: Zantes kultūras nams un bibliotēka, Skolas iela 6, Zantes pagasts, Tukums. Norises laiks: 12.10.2025 plkst. 11:00. Vairāk informācijas: 29753797
Tukuma novads aicina atklāt mirkļus, kas paliks atmiņā.
