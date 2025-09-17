Jaunmoku pilī nedēļas nogalē izrādīs studentu filmas

Seansā piedalīsies Latvijas Kultūras Akadēmijas Audiovizuālās mākslas programmas 3.
kursa režijas studenti.Pasākuma vadītāja – 3. kursa montāžas režisore Ance Brīvlauka, 3.kursa režisori Anna Jakovļeva, Bruno Skulte. Šie ir Nacionālā kino studentu veidotie diplomdarbi par tēmu – Pasaule.
Filmu autori: Bruno Skulte, Uģis Olte, Anna Jakoļeva, Armands Strauja, Aleksandrs Vasks, Madara Dūka, Ēriks Frišenfelds, Betija Jakaite, Anna Anusuka Tupčauskaite.
Īsfilmu programmu veidoja: Eva Ansule, Anitra Berga,
Filmu saraksts
ANIMĀCIJAS
Madara Dūka 3min 6sec (2021)
Ēriks Frišenfelds “Bruvju ķemme” 28sec (2023)
Betija Jakaite “The Walking Cycles” 1min 35sec (2025)
Anna Anusuka Tupčauskaite “Saules bērni” 8min (2025)
Betija Jakaite “Skābo krējumu?” 1min 26sec (2025)
SPĒLFILMAS
Bruno Skulte “Kleptomānija” 11min (2025)
Uģis Olte “Radi Radi” 18min (2023)
DOKUMENTĀLĀS FILMAS
Anna Jakoļeva “Brālītis vēl brauc”
Armands Strauja “Hronists” 24min (2024)
Aleksandrs Vasks “Zvani” 13min (2024)
Pasākumā ieeja ir bezmaksas.
domaju buus interesanti redzet kaa musu students jaunie kino makslinieki uztver sii laikmeta redzeejumu paradibas noises un skatijumu kopumaa...lai veicas...man patik dokumentaalas filnas..kaa objektivs vestures pieradijums