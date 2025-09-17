Dzīvesziņa

Jaunmoku pilī nedēļas nogalē izrādīs studentu filmas

Jaunmoku pils Kolonnu zālē 19 septembrī 18.00 tiks izrādītas Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidotās īsfilmas – animācijas, spēlfilmas un dokumentālās lentes. Seansu papildina arī sarunas ar autoriem, kas veidotas kā atvērts dialogs starp skatītājiem un jaunajiem māksliniekiem, pasākuma vadītāja pavadībā.

ntz.lv 17.09.2025 1

Seansā piedalīsies Latvijas Kultūras Akadēmijas Audiovizuālās mākslas programmas 3.

kursa režijas studenti.Pasākuma vadītāja – 3. kursa montāžas režisore Ance Brīvlauka, 3.kursa režisori Anna Jakovļeva, Bruno Skulte. Šie ir Nacionālā kino studentu veidotie diplomdarbi par tēmu – Pasaule.

Filmu autori: Bruno Skulte, Uģis Olte, Anna Jakoļeva, Armands Strauja, Aleksandrs Vasks, Madara Dūka, Ēriks Frišenfelds, Betija Jakaite, Anna Anusuka Tupčauskaite.

Īsfilmu programmu veidoja: Eva Ansule, Anitra Berga,

Facebook “Īsfilmu seansi glāzi kino, lūdzu”, “LKA Nacionālā filmu skola”

Instagram @glazi_kino_ludzu, @filmu_skola

Filmu saraksts

ANIMĀCIJAS

Madara Dūka 3min 6sec (2021)

Ēriks Frišenfelds “Bruvju ķemme” 28sec (2023)

Betija Jakaite “The Walking Cycles” 1min 35sec (2025)

Anna Anusuka Tupčauskaite “Saules bērni” 8min (2025)

Betija Jakaite “Skābo krējumu?” 1min 26sec (2025)

SPĒLFILMAS

Bruno Skulte “Kleptomānija” 11min (2025)

Uģis Olte “Radi Radi” 18min (2023)

DOKUMENTĀLĀS FILMAS

Anna Jakoļeva “Brālītis vēl brauc”

Armands Strauja “Hronists” 24min (2024)

Aleksandrs Vasks “Zvani” 13min (2024)

Pasākumā ieeja ir bezmaksas.

1 komentārs

  1. Adel 17.09.2025

    domaju buus interesanti redzet kaa musu students jaunie kino makslinieki uztver sii laikmeta redzeejumu paradibas noises un skatijumu kopumaa...lai veicas...man patik dokumentaalas filnas..kaa objektivs vestures pieradijums

    Atbildēt

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti