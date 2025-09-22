Jau zināmi Katlapa balvas jaunie laureāti!

Par savām lomām Valmieras teātrī Dace Everss divas reizes ieguvusi ‘Spēlmaņu nakts’ balvu kā labākā Latvijas teātru aktrise, bet publikas mīlestību aktrise guvusi arī ar savām izcilajām kino lomām filmās “Emīla nedarbi” (1985), “Aija” (1987), “Vilkaču mantiniece” (1990), “Indrāni” (1991) un “Ziemassvētku jampadracis” (1993).
Režisors Valters Sīlis Latvijas teātra vidē ir bijis īpašs un oriģināls ar savām izrādēm par mūsu vēstures traģiskajiem un izcilajiem notikumiem un personībām. Te tikai daži no viņa iestudējumiem saistībā ar Latvijas vēsturi – Nacionālajā teātrī – Melānija Vanaga ‘Veļupes krastā’ (2010), Jānis Balodis ‘Mežainis’ (2018), neatkarīgajā teātrī ‘Dirty Deal Teatro’ – Jānis Balodis ‘Visi mani prezidenti’, ‘Nacionālais attīstības plāns’ (2012), Matīss Gricmanis ‘Būt nacionālistam’ (2017), Ģertrūdes ielas teātrī – ‘Leģionāri’ (2011). Patlaban Latvijas Leļļu teātrī skatāma V.Sīļa iestudētā izrāde ‘Sibīrijas haiku’ (Jurga Vile, Lina Itagaki).
Īpašs režisoram Valteram Sīlim bija 2020. gads, kad viņš saņēma Spēlmaņu nakts balvu kā Gada režisors par savām uzvestajām izrādēm “Puika, kurš redzēja tumsā”, “Finlandizācija” (Latvijas Nacionālais teātris), “Izskatās, ka tu mirsi” (kopā ar Kati Krolli) (Dirty Deal Teatro, Latvijas Jaunā teātra institūts), “Uzvara ir mirklis” (Valmieras vasaras teātra festivālsā. Izrāde “Puika, kurš redzēja tumsā” togad saņēma arī Spēlmaņu nakts GRAND PRIX balvu, kā arī balvu kā labākā “Gada mazās formas izrāde”.
Katlapa balvas pasniegšanas svinīgajā notikumā šoreiz muzicēs pianiste Santa Jākobsone un Latvijas Radio kora soliste Iveta Apine. Mīļi aicināti visi interesenti un Latvijas teātra cienītāji!
Foto:
- Leģendārā Valmieras teātra aktrise Dace Everss, daudzi viņu atceras arī kā mammu Almu Svensoni no filmas ‘Emīla nedarbi’. Par šo lomu aktrise toreiz ieguva Lielā Kristapa balvu… Laimoņa Stīpnieka foto.
- Šī brīža Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Valters Sīlis savās izrādēs pārsteidzoši daudz ir pētījis Latvijas vēstures sarežģītos jautājumus. Armanda Kaušeļa foto.
