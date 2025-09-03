Jau šovakar – modes skate un koncerts Tukku magi pagalmā

Proti, 19.00 sāksies džeza vakars kopā ar grupu «UZVARAS BULVĀRIS». “Asaris”, “Līdaka”, “Sapals”, “Zandarts”, “Forele” – tā nosauktas katra no piecām džeza oktetam komponētās jaunā talanta Miķeļa Dzenuškas svītas “Latvijas zivis” daļām.
Autors stāsta: “Grupai UZVARAS BULVĀRIS iecerētā aptuveni stundu garā kompozīcija radusies kā divu manu kaislīgāko nodarbju – muzicēšanas un makšķerēšanas – apvienojums. Katra no skaņdarba daļām raksturo konkrētu zivju sugu. Stilistiski svīta ir ļoti daudzveidīga – izmantojot džeza un fanka mūzikas valodu, akadēmiskās skaņumākslas vērienu un sev raksturīgos humora un ironijas elementus, opusu apzināti esmu veidojis iespējami “demokrātisku”, cerībā uzrunāt plašāku klausītāju loku.“
Dalībnieki:
Miķelis Dzenuška I vibrofons
Artūrs Sebris I tenora saksofons
Reinis Puriņš I trompete
Matīss Žilinskis I taustiņi
Svens Vilsons I ģitāra
Daniēls Pelcis I bass
Jēkabs Zemzaris I bungas
Uģis Upenieks I perkusijas
Koncerts vienā daļā. Ieeja brīva.
Pasākumu organizē Tukuma pilsētas Kultūras nams sadarbībā ar kopienu Radi Tukku Magi un “Latvijas Koncerti”. Notikums noris projekta UBUNTU ietvaros.
