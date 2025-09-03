Dzīvesziņa

Jau šovakar – modes skate un koncerts Tukku magi pagalmā

Jau vēstīts, ka jau nedēļas garumā Tukuma jaunieši darina tērpus un kopā ar mākslinieci no Namībijas gatavojas noslēdzošajai modes skatei. Tā notiks šovakar, 3. septembrī 18.30 «Tukku Magi» pagalmā. Un tūlīt pēc skates paredzēts arī kādas pavisam īpašs muzikāls piedzīvojums.

ntz.lv 03.09.2025 0

Proti, 19.00 sāksies  džeza vakars kopā ar grupu «UZVARAS BULVĀRIS». “Asaris”, “Līdaka”, “Sapals”, “Zandarts”, “Forele” – tā nosauktas katra no piecām džeza oktetam komponētās jaunā talanta Miķeļa Dzenuškas svītas “Latvijas zivis” daļām.

Autors stāsta: “Grupai UZVARAS BULVĀRIS iecerētā aptuveni stundu garā kompozīcija radusies kā divu manu kaislīgāko nodarbju – muzicēšanas un makšķerēšanas – apvienojums. Katra no skaņdarba daļām raksturo konkrētu zivju sugu. Stilistiski svīta ir ļoti daudzveidīga – izmantojot džeza un fanka mūzikas valodu, akadēmiskās skaņumākslas vērienu un sev raksturīgos humora un ironijas elementus, opusu apzināti esmu veidojis iespējami “demokrātisku”, cerībā uzrunāt plašāku klausītāju loku.“

Dalībnieki:

Miķelis Dzenuška  I  vibrofons

Artūrs Sebris  I  tenora saksofons

Reinis Puriņš  I  trompete

Matīss Žilinskis  I  taustiņi

Svens Vilsons  I  ģitāra

Daniēls Pelcis  I  bass

Jēkabs Zemzaris  I  bungas

Uģis Upenieks  I  perkusijas

Koncerts vienā daļā. Ieeja brīva.

Pasākumu organizē Tukuma pilsētas Kultūras nams sadarbībā ar kopienu Radi Tukku Magi un “Latvijas Koncerti”. Notikums noris projekta UBUNTU ietvaros.

Atslēgvārdi: , ,

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti