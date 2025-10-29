Ēnu dejas un raganu noslēpumi: Helovīns Tukuma novadā

Lielākā spokošanās Tukuma novadā
Maģijas un ilūziju nakts “Cinevilla Danger fest”
“Aizmirsto sapņu pilsēta” šeit ielās atdzīvosies burvji, mīmi un iluzionisti, kuri ļaus piedzīvot neiespējamo. Pilsētu piepildīs klauni, akrobāti un performācijas meistari ar neparastām ķermeņa spējām, kas radīs sapņu un maģijas pasauli. Lāzeršovi un gaismas spēles piešķirs notikumam īpašu noskaņu, bet uz lielās skatuves norisināsies priekšnesumi un dejas. Pēc tam maģiskie tēli dosies kino pilsētas ielās, lai satiktos ar apmeklētājiem un dalītos pārdzīvojumā. Vakars Cinevillā solās būt pilns pārsteigumu un noslēpumainības.
Norises vieta: Kinopilsēta “Cinevilla”, “Vidusvecvagari”, Slampes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 24.10. – 01.11.2025 no plkst. 18:00.
Vairāk informācijas: 29366654, 28606677, www.cinevilladangerfest.lv
Spoku medības Jaunpils pilī
Jaunpils pilī vakars pārvērtīsies par noslēpumainu piedzīvojumu starp gariem un rēgiem. Apmeklētājus sagaidīs dažādi pārbaudījumi, rēgainas spēles un radošās darbnīcas. Pils kambaros valdīs spocīga gaisotne, kur sastapsies drosme, iztēle un tumsa. Tērpu parāde ļaus izcelt oriģinālākos tēlus, bet pils krogs piedāvās gardu maltīti pēc piedzīvojumiem. Šeit Helovīna gars atklāsies ar vēstures elpu un piedzīvojumu noskaņu.
Norises vieta: Jaunpils pils, Baznīcas iela, Jaunpils, Tukuma novads.
Norises laiks: 31.10.2025 plkst. 18:00.
Dalības maksa: Bezmaksas.
Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv
Spocīga noskaņa un ballīte Šlokenbekas muižā
Šlokenbekas muiža aicina uz aizraujošu “HALLOWEEN PARTY” ar krāsainiem kokteiļiem un DJ mūziku. Muižas velvēs atdzīvosies mistiska atmosfēra, kur dejas un pārsteigumi slēpsies katrā stūrī. Viesi aicināti tērpties dažādos tēlos un ļauties nakts enerģijai līdz pat pirmajiem rīta stariem. Vakars solās būt kā noslēpumains piedzīvojums tiem, kas nebaidās no tumsas un jautrības vienlaikus.
Norises vieta: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 31.10.2025 no plkst. 21:00.
Ieejas maksa: ar masku – 6 EUR, bez maskas – 16 EUR
Vairāk informācijas: 29904147
Raganu medības Zentenē
Zentenes pils un kultūras nams aicina uz tradicionālo Spoku vakaru, šoreiz veltītu raganu medību noslēpumiem. Apmeklētājus sagaidīs spēles, radošas aktivitātes un šausmu stāsti pils pagrabā. Būs iespēja piedalīties orientēšanās spēlēs, grebt ķirbjus un atklāt raganu moku kambaru noslēpumus. Pasākumā piedalīsies vietējie uzņēmēji un mākslinieki, radot īpašu svētku gaisotni. Šis vakars būs aizraujošs piedzīvojums tiem, kas vēlas saskarties ar tumsas vēsturi un tās noslēpumiem.
Norises vieta: Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 01.11.2025 plkst. 16:00.
Ieejas maksa: Ieeja kultūras namā bezmaksas, Zentenes pils teritorijā par ziedojumiem.
Vairāk informācijas: 20217786
Spokainas ballītes ģimenēm un bērniem
Adamsu ģimenītes salidojums Pūrē
Pūrē notiks jautrs un dīvainu notikumu bagāts pasākums – Adamsu ģimenītes salidojums. Apmeklētājus gaidīs dejas, radoši tērpi un spocīga atmosfēra. Vakars aicina uz izklaidi, kurā draudzīgums un fantāzija saplūdīs ar noslēpumainību. Tā būs īsta svētku ballīte tiem, kuri vēlas izbaudīt šausmīgi labu noskaņu.
Norises vieta: Pūres kultūras nams, “Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 31.10.2025 plkst. 17:30.
Dalības maksa: Bezmaksas.
Vairāk informācijas: 29100681
Helovīna ballīte Smārdē
Smārdes ballīte sola jautrību un pārsteigumus visiem, kas alkst piedzīvojumus. Vakars piepildīsies ar atrakcijām, deju ritmiem un draudzīgu kopā būšanu. Šis būs vakars, kurā bailes pārvēršas smieklos un dejošana kļūst par labāko aizsardzību pret tumsu. Spēles un mūzika radīs svētku sajūtu līdz pat nakts melnumam. Līdzi jāņem savas iecienītākās uzkodas un dzērieni, tematiski atbilstošāk noformētajām uzkodām – balva.
Norises vieta: Smārdes kopienas centrs, Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 31.10.2025 plkst. 18:00.
Dalības maksa: Bezmaksas
Vairāk informācijas: 27133774
Ģimenes spociņu svētki Zemītē
Zemītē pasākums pārvērtīsies par radošu ģimenes svētku dienu. Bērni varēs iesaistīties rotaļās, veidot spocīgus tērpus un piedalīties dažādās nodarbēs. Pasākums radīs draudzīgu un jautru noskaņu, kur noslēpumainība saplūdīs ar sirsnību. Tā būs iespēja kopīgi piedzīvot svētkus, baudot radošumu un prieku visai ģimenei.
Norises vieta: “Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads
Norises laiks: 31.10.2025 plkst. 18:00.
Ieejas maksa: bezmaksas.
Vairāk informācijas: 26527265
Spoku ballīte Zantē
Zantē notiks bērniem veltīts spoku pasākums ar rotaļām un radošām aktivitātēm. Mazie dalībnieki varēs izpausties tērpos un ļaut vaļu fantāzijai. Noskaņa būs draudzīgi spocīga – tieši tāda, lai piedzīvotu svētkus bez bailēm, bet ar prieku. Iespēja baudīt svētkus, kuros valda smiekli un rotaļīgums.
Norises vieta: Zantes kultūras nams un bibliotēka, Skolas iela 6, Zantes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 31.10.2025 plkst. 19:00.
Dalības maksa: Bezmaksas
Vairāk informācijas: 29753797
Radošās darbošanās, kino un piedzīvojums dabā
Helovīnu dekora darbnīca Smārdē
Smārdes kopienas centrs pārtaps par radošu darbnīcu, kurā valdīs smiekli un iedvesma. Dalībnieki varēs veidot tematiskus Helovīnu dekorus un ļauties iztēlei, pārvēršot telpas par īstu spoku midzeni. Tā būs iespēja ģimenēm un draugiem pavadīt vakaru kopā, radot savu noskaņu. Radošums, rotaļīgums un neliela šausmu deva apvienosies vienā aizraujošā pieredzē.
Norises vieta: Smārdes kopienas centrs, Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 29.10.2025 plkst. 16:00.
Dalības maksa: Bezmaksas.
Vairāk informācijas: 27133774
Baismo filmu vakars Smārdē
Smārdes kopienas centrā valdīs spocīgā kino noskaņa ar īpaši atlasītām filmām. Skatītājus gaidīs gan šausmu, gan humora pilni stāsti, kas radīs pareizo rudens vakara gaisotni. Vakarā varēs baudīt filmas, kopā ar draugiem dalīties iespaidos un ļauties baisajai jautrībai līdz pat pēdējiem titriem. Kino vakars solās būt kā siltas gaismas un tumsas piedzīvojums vienlaikus. Nākot līdzi jāņem savas iecienītākās uzkodas.
Norises vieta: Smārdes kopienas centrs, Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 30.10.2025 plkst. 18:00.
Dalības maksa: Bezmaksas
Vairāk informācijas: 27133774
Tumsas sup brauciens pa Ķemeru purvu
SUP brauciens Ķemeru purvā pārvērtīsies par noslēpumainu ceļojumu starp miglu un klusumu. Lampiņu un lukturu gaismā dalībnieki izjutīs purva rāmo elpu un vakara noskaņu. Piedzīvojums apvienos mieru, intrigu un nedaudz šausmu, radot neaizmirstamu pieredzi. Pēc atgriešanās krastā sagaidīs silta maltīte un tējas aromāts, kas noslēgs šo rudens vakaru ar mājīguma pieskaņu.
Norises vieta: Salas pagasts, Mārupes novads (precīza lokācija tiks atsūtīta pēc reģistrācija).
Norises laiks: 31.10.2025 plkst. 19:00.
Vairāk informācijas: 26222212, www.boardsyou.lv
Būt Tukuma novadā nozīmē ļauties noslēpumiem, piedzīvojumiem un spocīgai jautrībai.
Plašāks pasākumu saraksts, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama mājas lapā www.visittukums.lv
Līdzīgi raksti
-
Rudens piedzīvojumi Tukuma novadā
-
Durbes pilī atvērta Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas pirmā izstāde “Turpinājums”
-
Ekoloģiskās mūzikas orķestris «Ducele» desmit gadu jubilejas tūri «Būt vai nebūt!?» sāks ar koncertu Tukumā
-
Leģendu nakts 2025 Tukuma novadā
-
Dabas muzejā skolēnu brīvdienās – Ģimenes dienas
Nav vēl komentāru.