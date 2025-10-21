Ekoloģiskās mūzikas orķestris «Ducele» desmit gadu jubilejas tūri «Būt vai nebūt!?» sāks ar koncertu Tukumā

Nu jau gandrīz pirms desmit gadiem “Siguldas skaņu studijā” Andris Alviķis un Arnis Veisbārdis nolēma dibināt pop/folk/hipster/svinger roka grupu jeb orķestri, kurš varētu priecēt klausītājus un skatītājus visā Latvijā, atskaņojot latviešu tautas dziesmas īpašā apdarē. “Grupai bija nepieciešams nosaukums. Tā kā Andris Alviķis ir riktīgs kurzemnieks vai, precīzāk, liepājnieks, un Arnim Veisbārdim dzimtas kokā arī ir attāla saistība ar Kurzemes pusi, tika nolemts: grupas nosaukumam jābūt “DUCELE”, kas suitu mēlē nozīmē – divu riteņu (alegoriski – Andra un Arņa) pajūgs vai “divriči”,” stāsta mūziķi.
Sākot darbu studijā pie pirmā mūzikas albuma “Tā viš i!” (ar ierakstu kompānijas “MicRec” atbalstu), mūziķi saprata, ka kopējai grupas “krāsai” pietrūkst bandžo un akordeona ritmiskie, melodiskie “kruzuļi”. Tā nu “Ducelei” vai tās diviem ratiem (Andrim un Arnim) pievienojās Mārcis Kalniņš (kučieris) un Artūrs Uškāns (zirgs).
Šo teju desmit gadu laikā ir nospēlēti daudzi koncerti un muzicēts pasākumoS, atskaņojot albumos “Tā viš i”, “Tā viš i 2” un “DUCELE – Trīs no Pārdaugavas dziesmas” iemūžināto repertuāru. Tāpat uzkrāta bagātīga pieredze, koncertos “am`zējoties”, “dzenot jokus” ar publiku, bet pēc koncertiem ar kvēlākajiem atbalstītājiem vienojoties kopējā foto sesijā. Arī grupas skanējums ir kļuvis nobriedušāks un meistarīgāks.
“Tāpēc aicinām uz grupas “Ducele” desmitgades jubilejas koncerttūri, kuras laikā sev un publikai mēs atbildēsim uz mūžseno hamletisko jautājumu – “Būt vai nebūt!?” arī turpmāk… Izbaudīsim, priecāsimies, jo dzīve turpinās!” aicina Andris Alviķis (balss, kontrabass, perkusijas / bungas), Arnis Veisbārdis (balss, akustiskā ģitāra), Artūrs Uškāns (balss, akordeons, mutes ermoņikas, vargāns) un Mārcis Kalniņš (balss, buzuki, bandžo).
Grupas “Ducele” jubilejas koncerts notiks:
1.novembrī plkst.19.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.
