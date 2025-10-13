Durbes pilī pasniegs Žaņa Katlapa balvu un godinās teātra leģendas

Balva, kas nes izcilā aktiera, režisora un pedagoga Žaņa Katlapa vārdu, ik gadu tiek piešķirta “Par nacionālo vērtību apliecinājumu Latvijas teātra vidē”. 2025. gadā balvu saņems divi izcili teātra mākslas pārstāvji – leģendārā Valmieras teātra aktrise Dace Everss un Liepājas teātra režisors un mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis.
Svinīgās ceremonijas programmu vadīs publicists Arnis Šablovskis. Pasākumu bagātinās balvas eksperta, režisora, teātra zinātnieka un Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītāja Jāņa Siliņa stāsti “iz teātra dzīves”. Pasākuma īpašo noskaņu paspilgtinās pianistes Santas Jākobsones un soprāna Ivetas Apines muzikālais priekšnesums.
Pēc ceremonijas kuratora pavadībā klātesošie varēs iepazīties ar jaunāko Durbes pils izstādi “Turpinājums”, kas veltīta Tukuma muzeja 90 gadu jubilejai. Izstāde akcentē muzeja mainīgo dabu un atklāj Tukuma muzeja kolekcijas mākslas darbus jaunā gaismā. Kolekcijas 20.gs. otrās puses darbi veido jaunas naratīvas, estētiskas un atmosfēriskas noskaņu ainas. Skatītāji var kļūt par vērotājiem un pētniekiem un, kā teica Kārlis Neilis, “..veicināt gara un daiļuma kultūru” sevī.
Vakara turpinājumā apmeklētājiem tiks pavērts priekškars uz spilgtām teātra leģendām. Pasākumā noslēgumā apmeklētājus priecēs teatrāls priekšnesums – fragmenti no Aspazijas izrādes “Ragana”. Divas galveno lomu atveidotājas – Ilva Centere un Sandija Dovgāne – sekojot Aspazijas valodas krāšņajam rakstam, pulsējoša bīta pavadībā ar balss un ritma spēlēm izgaismos “Raganas” stāstā glabāto pavedienu par sievietes pieredzi, piepildot savas ilgas un sapņus.
Pasākuma laikā apmeklētāji aicināti apskatīt arī Durbes pils vēsturisko interjera ekspozīciju un izstādi “Aija Mūrniece. Gadalaiki”.
