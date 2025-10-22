Durbes pilī atvērta Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas pirmā izstāde “Turpinājums”

Izstādē “Turpinājums” apmeklētāji var apskatīt daļu no Tukuma muzeja mākslas krājuma jaunās un nepierastās kombinācijās. Glezniecība, tēlniecība un keramika kopā veido noskaņu ainas par latvisko mentalitāti, dzīvesziņu un ikdienas ritmu.
Tukuma muzeja krājums uz citu reģionālo muzeju fona izceļas ar īpaši atlasītiem mākslas darbiem, kas izstāžu veidotājiem paver plašas interpretācijas iespējas. Tajā sastopami darbi, kam raksturīgs niansēts maigums un rāmums (Miervaldis Polis, Antra Ivdra, Daina Riņķe u.c.) un pilnīgs to pretstats – koša, bezbailīga ekspresija, drosmīgas krāsas, līnijas un to saspēle (Leonīds Āriņš, Kārlis Neilis, Ilze Pauliņa, Alberts Pauliņš u.c.).
“Izstādes nosaukums “Turpinājums” simbolizē gan muzeja attīstību, gan mūsu vēlmi ieraudzīt pazīstamos darbus jaunā gaismā,” saka izstādes kuratore Paula Stutiņa. “Mēs vēlamies parādīt, ka muzeja krājums nav statisks – tas mainās līdzi laikam un skatītājam.”
Tukuma muzeja izveidotājs un pirmais direktors Leonīds Āriņš vēlējās veidot muzeju, kas veicina profesionālās mākslas pieejamību provincē. Vēlākie muzeja darbinieki turpināja šo ieceri, papildinot kolekciju atbilstoši saviem priekšstatiem par vērtīgo, saglabājamo un izceļamo.
“Mēs pārstāvam jau ceturto muzeja darbinieku paaudzi, kas meklē jaunus veidus, kā skatītājam atklāt mākslas darbus,” uzsver kuratore Ieva Trillo. “Nešķirojot autorus un stilus, mēs veidojam daudzveidīgas noskaņu ainas un iezīmējam jaunus naratīvus.”
Izstādes veidotāji apzināti izceļ dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus – līnijas, krāsas un formas ekspresiju, krāsu laukumu dominanci u.c. Skatītājam ir iespēja kļūt ne tikai par vērotāju un mākslas darbu pētnieku, bet arī “veicināt gara un daiļuma kultūru” sevī, kā to muzeja tapšanas periodā uzsvēra novadnieks Kārlis Neilis.
Izstāde “Turpinājums” apskatāma no 2025. gada 18. oktobra līdz 2026. gada 30. augustam. Otrā Tukuma muzeja 90 gadu jubilejai veltītā izstāde “Sākums”, kurā būs eksponēta muzeja mākslas krājuma “zelta izlase”, tiks atklāta 2025. gada 1. novembrī plkst. 12.00 Tukuma Mākslas muzejā. Savukārt trešā – “Neredzamais muzejs” – tiks atklāta 2025. gada 19. decembrī plkst. 16.00 Mākslas galerijā “Durvis”. Tajā būs skatāmi Tukuma muzeja 2025. gada jaunieguvumi un atklāsies muzeja krājuma un ikdienas darba aizkulises, kas parasti apmeklētājiem nav redzamas.
