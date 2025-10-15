Dabas muzejā varēs doties lūkot ķirbjus

Izstādi organizē Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu klubs „Tomāts”. Būs apskatāmi ap 250 šķirņu ķirbjaugi, 60 šķirņu paprikas un čili pipari, tostarp arī daudz jaunumu. Dārzniecība „Neslinko” līdzās ķirbjiem un paprikai piedāvās aplūkot neparastu, maz zināmu dārza augu tzimbalo, kura augļi ir ēdami, kā arī pepino un momordiku, ko Latvijā audzē jau vairākus gadus, bet daudzi joprojām nepazīst. Marija Tocupe un Linda Gintēna no Jelgavas novada izstādīs interesanto ķirbi „Marokas muskats”, kas ir ne tikai garšīgs, bet arī skaists, ķirbi „Kamokamo”, kas atceļojis no Jaunzēlandes, un daudzus citus. Valentīna Cuznetova no Talsiem demonstrēs ķirbjus, melones un arbūzus, kas audzēti lauka apstākļos. Ludmila Kodzasova un Artūrs Vicups no Olaines novada izstādei būs sagatavojuši skaisto papriku „Šokolādes polero” un ķirbi „Ģimenes muskats”, kas, augot labos laika apstākļos, var sasniegt izmēru līdz vienam metram un svaru līdz 35 kg. Darjai Jurevičai no Rīgas kolekcijā būs gan ķirbjaugi, gan eksotiski augi, savukārt Maijai Čerjakai no Carnikavas – ķirbji, paprika un čili. Kaut arī šogad daļa ķirbju laika apstākļu dēļ nav sasnieguši pilnīgu gatavību, tomēr audzētāji sniegs apmeklētājiem iespēju izstādē redzēt lielu ķirbjaugu un paprikas šķirņu daudzveidību un krāsainību.
Izstāde aicinās pievērst uzmanību arī ķirbjaugu un piparu bioloģiskajai vērtībai un nozīmei veselības veicināšanā. Apmeklētāji varēs degustēt ķirbjus, saņemt Dārzkopības entuziastu kluba kolekcionāru konsultācijas par ķirbjaugu un paprikas audzēšanu, iegādāties dārzeņu sēklas. Kluba kolekcionāri ir reģistrēti Valsts augu aizsardzības dienesta dārzeņu audzētāju reģistrā.
