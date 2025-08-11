Atklās jaunu izstādi galerijā «Durvis»

Gleznās māksliniece Irēna Lūse attēlo smalko mijiedarbību starp cilvēku un dabu – klusu, iekšēju dialogu, kas risinās vientulības, pārdomu un apzinātas klātbūtnes brīžos. Darbos redzami gan vasarīgi interjeri, gan ainavas, kurās figurālie tēli kavējas pie ūdens, meža malā vai atmiņās, bieži vien daļēji saplūstot ar apkārtni.
Māksliniece izmanto zīmēšanas un akvareļa paņēmienus eļļas glezniecībā, radot darbus daudzos slāņos. Šī tehnika palīdz veidot klusinātu noskaņu, kurā laiks šķiet apstājies, ļaujot skatītājam izjust saikni ar vidi, dabu un sevi pašu.
Par savu radošo procesu Irēna Lūse saka: “Ainavu gleznošana ļauj man paust sajūtas, kuras mani apņem, esot divatā ar dabu. Ceļš uz jūru, meža taka, vientuļais jūras krasts – tas man nav vienkārši dabas tēlojums, drīzāk manu domu, manas iekšējās pasaules, manas saiknes ar dabu atspoguļojums. Daba manos darbos ir nevis fons, bet gan sabiedrotais – dažreiz intīms, citreiz distancēts, attēlojot gan iekšējo emocionālo stāvokli, gan ainavu, kura man ir tuva.”
Irēna Lūse ir Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības katedras emeritētā profesore – izcila un daudzpusīga māksliniece, kura strādā dažādās glezniecības un grafikas tehnikās. Viņas radošais rokraksts ir atzinīgi novērtēts gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Lūses darbi guvuši atzinību Starptautiskās pasteļglezniecības apvienības (ASPAS) rīkotajās biennālēs Spānijā, kā arī vairākkārt eksponēti Baltijas akvareļu bienālēs un Beidžinas Starptautiskajā mākslas biennālē Ķīnā. Māksliniece vadījusi meistarklases Dālarnas Akvareļu centrā Zviedrijā un aktīvi piedalījusies nozīmīgos mākslas forumos un grupu izstādēs visā Eiropā un ārpus tās.
Viņas personālizstādes notikušas Latvijā, Zviedrijā un Lietuvā, bet 2008. gadā Lūse ieguva starptautiskās akvareļa biennāles “Baltijas tilti” galveno balvu Kauņā. Irēnas Lūses darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības, kā arī privātās kolekcijās.
Izstāde apskatāma no 2025. gada 16. augusta līdz 24. septembrim.
Nav vēl komentāru.