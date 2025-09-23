Aicina pieteikt līdzcilvēkus novada domes apbalvojumiem

«Tukuma novada domes Cildinājuma balva» ir atzinība par augsti profesionālu, godīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides, vizuālā tēla veidošanā vai par mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās. «Tukuma novada domes Atzinības raksts» – atzinība un pateicība fiziskām un juridiskām personām, kuru devums ir vairojis novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētām. «Tukuma novada Goda pilsonis» – atzinība un pateicība fiziskai personai par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, nesot Tukuma novada vārdu valstī un pasaulē un iemūžinot šo veikumu Tukuma novada vēsturē.
Pieteikumus apbalvojumiem brīvā formā jāiesniedz līdz šā gada 15. oktobrim Tukuma novada pašvaldībai papīra vai elektroniskā formātā. Pieteikumu papīra formātā iesniedz personīgi Klientu apkalpošanas centros, pagastu pārvaldēs vai nosūta pa pastu uz adresi Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (sūtījuma saņemšanas datums 15. oktobris). Pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz pašvaldības e-pastu: pasts@tukums.lv. Vairāk informācijas www.tukums.lv
